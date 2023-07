Guerra in Ucraina news, missile su condomino a Dnipro. Vendetta di Putin dopo l’esplosione a Taganrog

Kiev, 29 luglio 2023 – Guerra di missili nei cieli di Ucraina e Russia. Un razzo russo ha colpito nella notte un condominio di Dnipro, fortunatamente semi-vuoto. L’edificio è sventrato, nove persone sono rimaste ferite tra cui due minori. Nell’attacco è stata colpita anche una sede dell'Sbu, i servizi segreti ucraini. Putin aveva annunciato un atto ritorsivo dopo l’esplosione ieri di un razzo a Taganrog, città portuale della regione russa di Rostov, al confine con l' Ucraina. Secondo Mosca il missile è stato intercettato ma i suoi resti sono piombati in un caffè: 16 i feriti, dichiarato lo stato di emergenza. Ieri altre esplosioni erano state segnalate dall’Aiea vicino alla centrale di Zaporizhzhia. Aumentano i combattimenti nel Sud dell’Ucraina. Ieri Putin ha incontrato i leader africani: “La Russia è pronta a cercare i modi per raggiungere una risoluzione pacifica della situazione in Ucraina”, dice, ma lo “status neutrale dell'Ucraina è di fondamentale importanza per la Federazione Russa”.

Notizie in diretta

Missile su condominio a Dnipro (Ansa)