Ucraina news, "A Bucha hanno violentato donne e bambini". Onu mozione contro Mosca

Roma, 7 aprile 2022 - E' il 43° giorno di guerra in Ucraina. E, mentre emergono gli orrori del conflitto, oggi il G7 ha chiesto la sospensione della Russia dal Consiglio dei diritti umani dell'Onu. Canada, Germania, Usa, Giappone, Italia, Germania e Francia condannano le "atrocità" commesse a Bucha e sottolineano che i responsabili di questi atti, compresi gli attacchi contro i civili e la distruzione delle infrastrutture civili, saranno ritenuti responsabili e perseguiti. Su questa mozione si esprimerà con un voto l'assemblea generale delle Nazioni Unite. Domani il presidente Volodymyr Zelensky incontrerà la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Intanto il ministro defli Esteri russo, Sergei Lavrov, accusa Kiev di tornare indietro rispetto alle sue proposte fatte durante i negoziati di Istanbul

Continuano poi le operazioni di evacuazione dei civili. La vice premier, Iryna Vereshchuk, ha annunciato 10 corridoi umanitari nel Paese, sottolineando che le persone che vorranno lasciare la città assediata di Mariupol dovranno farlo su mezzi propri. Per le autorità locali questa è "l'ultima chance" per fuggire dall'Est, dove si sta concentrando l'offensiva russa. Il governatore dell'Oblast di Kharkiv citato da The Kyiv Independent, invece, ha dichiarato che le truppe russe hanno bombardato le infrastrutture civili di Kharkiv 48 volte nelle ultime 24 ore. Tre persone sono state uccise nella città di Balakliya.

Intanto il presidente Volodymyr Zelensky torna a chiedere un intervento più duro da parte dell'Occidente. Il nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia "sembra efficace, ma non è abbastanza", dice nel suo consueto videomessaggio serale. Gli fa eco il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba. "Noi insistiamo nel chiedere l'embargo al petrolio e al gas russo, la piena disconnessione da swift, i porti chiusi. Spero che non si arrivi a una situazione in cui servono altri choc come Bucha per imporre nuove sanzioni", dice quest'ultimo al Consiglio atlantico avanzando "tre richieste: armi, armi, armi".

Zelensky guarda al suo Paese devastato e non può fare a meno di pensare al futuro, che per essere possibile deve inevitabilmente passare per una ripresa economica: "Dobbiamo fare tutto il possibile per ripristinare il lavoro delle aziende locali, le attività commerciali e ristabilire le piccole e medie imprese sul nostro territorio là dove è sicuro e possibile lavorare".

"Agli alleati ho detto aiutateci ora, e intendo a giorni, o sarà troppo tardi. E dei civili moriranno, perderanno case, perché questo aiuto arriverà tardi", sono le parole del ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, dopo la sua partecipazione alla riunione dei ministri degli Esteri della Nato. "Due settimane fa era importante sapere che armi ci avrebbero dato, oggi è più importante sapere il quando". Kuleba alla Nato ha descritto un quadro catastrofico: "La guerra per il Donbass vi ricorderà purtroppo la seconda guerra mondiale: migliaia di tank, aerei, artiglierie. La Russia ha i suoi piani e noi abbiamo i nostri". Il ministro di Kiev ha mosso pesanti accuse: "Dopo Bucha non capisco chi siano queste persone: non solo hanno stuprato donne e bambini, hanno persino ammazzato gli animali da compagni", ed è convinto che bisogni proseguire nei colloqui, ma sarà la guerra a decidere: "Dobbiamo parlare coi russi per fermare questa guerra ma il risultato dei negoziati sarà condizionato da quanto accade sul campo di battaglia e dalle sanzioni".

La città di Mariupol è distrutta per il 90% e, secondo il suo sindaco Vadim Boychenko, il 40% del territorio urbano "non è più ricostruibile". Le vittime civili sarebbero oltre 5mila, compresi 210 bambini. Anche Zelensky mantiene il dito puntato contro Mosca che, insiste, "non vuole che nulla venga visto prima che prendano il controllo della città, prima che la ripuliscano". Il riferimento è alla città di Mariupol, assediata da oltre un mese, che "al momento è l'inferno". "Non riusciranno a nascondere migliaia di persone. Il mondo ha visto la vera situazione. È stato visto ciò che è stato fatto all'Ucraina", aggiunge.

Proseguono intanto i pesanti combattimenti nell'Est del Paese. I russi, secondo quanto ha riportato Serhiy Gaidai, capo dell'amministrazione statale regionale di Lugansk, hanno sparato nella notte contro un ospedale di Severodonetsk e le case di Lysychansk. Il governo di Kiev denuncia la scomparsa di oltre 400 persone da Gostomel. Secondo quanto riporta l'Ukrayinska Pravda, in un garage oggi sarebbero stati ritrovati i cadaveri di undici civili uccisi. In questa località alle porte di Kiev, sotto l'occupazione delle forze russe per 35 giorni, da questa mattina è scattato un coprifuoco previsto per una settimana, fino alle 6 del mattino (ora locale) del 14 aprile, una "misura necessaria" per sminare la città e consentire ai civili di rientrarvi in sicurezza, afferma in un tweet la parlamentare ucraina Lesia Vasylenkonel.

Per lo stato maggiore delle forze armate ucraine finora sono stati uccisi più di 18.900 militari delle forze russe. I feriti russi sarebbero 56.700, i prigionieri sono mille, come ieri. Le perdite totali in combattimento - scrive sul suo profilo Facebbok - "delle forze di occupazione russe dal 24 febbraio al 6 aprile" comprendono "approssimativamente" 698 carri armati, 1.891 veicoli blindati, 332 sistemi di artiglieria, 55 mezzi di difesa aerea, 150 aerei e 135 elicotteri. L'ultima volta che il ministero della Difesa russo ha riferito di perdite è stato il 25 marzo, riportando la morte di 1.351 militari.

Sul fronte rifugiati, poi, gli occhi sono adesso puntati sugli Stati Uniti, sulla cui frontiera meridionale comincia a premere la pressione degli arrivi via via più consistenti di chi fugge dalla guerra in Ucraina. Sono infatti circa 1.700 gli ucraini arrivati a Tijuana, in Messico, sperando di riuscire a entrare negli Stati Uniti. Lo riporta Nbc news spiegando che nella città di confine, vicino San Diego, è stato allestito un centro accoglienza in una palestra. Secondo Cbs, i profughi sono arrivati in Messico con un visto turistico. Circa 150 ucraini vengono accolti negli Stati Uniti ogni giorno da quando il presidente americano Joe Biden ha annunciato di voler garantire l'ingresso nel Paese a 100.000 profughi.