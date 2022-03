Ucraina, Kiev: "Bombe al fosforo nel Lugansk". Vertice Nato in corso

Roma, 24 marzo 2022 - A un mese dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, il presidente Zelensky invita le persone di tutto il mondo a protestare, oggi 24 marzo: "Scendete nelle piazze e fatevi sentire". E in un'intervista a Repubblica dice: "La guerra lampo russa è fallita, Kiev si difenderà fino alla fine ma chiede aerei e mezzi di difesa aerea contro gli attacchi dal cielo, Putin non si fermerà e quello in corso è un conflitto che coinvolge tutta l'Europa". Non passa intanto al Consiglio di sicurezza dell'Onu la risoluzione di Mosca sulla situazione umanitaria in Ucraina. Ma la Cina vota sì, mentre Kiev chiede all'Occidente di inviare 'armi offensive' come 'mezzo di deterrenza'. "Abbiamo bisogno di aiuti militari senza limiti", è l'appello di Zelensky alla Nato. il Regno Unito consegnerà altri 6.000 missili. In due o tre giorni arriveranno anche le armi dagli Usa.

La guerra sul campo

Intanto sul campo, dopo una nottata abbastanza tranquilla, nella regione di Lugansk, nel sud est dell'Ucraina, l'esercito russo continua a bombardare le città anche con bombe al fosforo. Lo scrive su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergey Gaidai, sottolineando che ci sono morti e feriti. Nella notte gli invasori hanno bombardato la regione di Lugansk con missili e bombardamenti al fosforo - scrive -. Si sa già che quattro persone sono morte e i russi hanno danneggiato o completamente distrutto molte case". Colpite le città di Severodonetsk, Lysychansk, Rubizhne, Kreminna, Novodruzhesk e Voevodivka.

Colpi di artiglieria sono stati sparati contro il porto di Odessa dalle navi russe. I colpi sono stati uditi prima dell'alba e sono stati seguiti dal rumore di alcuni jet militari ucraini che hanno sorvolato la zona del porto. Poco dopo sono scattate anche le sirene anti-aeree. Il portavoce dell'esercito ucraino dell'Oblast di Odessa ha confermato l'accaduto dai suoi profili social. "Hanno cercato di spaventarci, facendo manovre al largo della costa ma hanno fallito", ha spiegato Sergei Bratchuk.

Un ponte chiave sul fiume Desna è stato distrutto, interrompendo una rotta vitale tra la città settentrionale di Chernihiv e Kiev. Veniva utilizzato per portare aiuti umanitari alla capitale ed evacuare i civili. È sotto controllo invece la maggior parte dell'incendio sviluppatosi nell'area vicina alla centrale nucleare di Chernobyl. Lo afferma il Ministro dell'ecologia e delle risorse naturali Ruslan Strelets, che ha spiegato che nell'area nelle ultime due settimane si sono registrati più di 30 incendi. "Ci sono stati altri 5 incendi nell'ultima settimana. Oggi la maggior parte di questi incendi è circoscritta. Ci sono ancora piccole aree in cui l'incendio continua", ha detto.

I vertici

C'è grande attesa intanto per la 'tripletta' di vertici internazionali: prima la riunione dei capi di Stato e di governo dei membri della Nato (in corso), poi il G7, infine da metà pomeriggio il Consiglio europeo al quale parteciperà il presidente americano Biden. "L'esercito ucraino resiste ormai da un mese, pur non essendo in una condizione alla pari rispetto ai russi, e vi ripeto lo stesso da un mese: per salvare la nostra gente e le città ucraine ha bisogno di aiuto militare senza limiti", è l'ennesimo appello di Zelensky rivolto alla Nato nel suo discorso pubblicato su Telegram.

Secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg che cita funzionari dell'amministrazione Biden, Stati Uniti e Nato si stanno preparando al rischio di incidenti nucleari e biologici russi. I preparativi includerebbero anche posture di deterrenza.

Al momento non sono attese decisioni su un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, sebbene le pressioni Usa da una parte e dal fronte orientale della Ue dall'altra (Polonia e Paesi baltici) per coinvolgere le importazioni di petrolio siano forti. Si prepara comunque un allungamento della lista dei sanzionati (persone e imprese), ulteriori strette ai commerci e ai trasporti. L'annuncio russo di accettare pagamenti in rubli e non i dollari (per parare il colpo della svalutazione e seminare zizzania tra gli acquirenti, ndr) o euro richiederà una risposta puntuale. Non è chiaro se sarà effettivamente una 'linea rossa', ma il messaggio sintetizzato dal segretario Nato Jens Stoltenberg, prima dell'avvio della riunione a Bruxelles, è stato abbastanza chiaro: "L'uso di armi chimiche implicherebbe un cambiamento della natura del conflitto, netta violazione del diritto internazionali, avrebbe effetti diffusi e gravi comportando il rischio di una contaminazione in un'area più vasta".

La condanna del Papa

Il Papa intanto ha lanciato un'invettiva contro i governi. "Io mi sono vergognato quando ho letto che un gruppo di Stati si sono compromessi a spendere il 2 per cento del Pil per l'acquisto di armi come risposta a questo che sta accadendo, pazzi!", ha detto Bergoglio durante l'udienza al Centro Femminile Italiano. "La vera risposta non sono altre armi, altre sanzioni, altre alleanze politico-militari - ha affermato il Pontefice -, ma un'altra impostazione, un modo diverso di governare il mondo, non facendo vedere i denti, un modo ormai globalizzato, e di impostare le relazioni internazionali".