Ucraina news, il giorno dell’indipendenza. Zelensky ringrazia Trump. Ma WSJ: “Da mesi Hegseth non autorizza Kiev a usare i missili a lungo raggio”

Roma 24 agosto 2025 - L'Ucraina oggi festeggia la sua indipendenza dall'Urss del 24 agosto 1991. Il presidente Volodomyr Zelensky ha inviato un messaggio alla sua nazione martoriata da tre anni e mezzo di guerra contro la Russia: "Stiamo costruendo un'Ucraina abbastanza forte e potente da vivere in sicurezza e pace". Il leader ucraino ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per gli auguri in occasione della Giornata dell'Indipendenza. "Ringraziamo gli Stati Uniti per essere al fianco dell'Ucraina nella difesa di ciò che è più prezioso: indipendenza, libertà e pace garantita". Droni ucraini hanno issato bandiere gialle e blu sui villaggi di Hornal e Huyevo, nel distretto di Sudzha, nella regione russa di Kursk. L'operazione ha un forte valore simbolico per Kiev, poiché quei territori facevano storicamente parte della regione ucraina di Slobozhanshchyna.

Ma sul campo di battaglia le cose vanno sempre peggio, e se è vero che lo stesso Trump ha dichiarato che chi non può attaccare non può vincere una guerra, allora ci si chiede, leggendo il Wall Street Journal, perché da mesi il Pentagono impedisce a Kiev di utilizzare missili a lungo raggio statunitensi per colpire obiettivi in territorio russo, limitando di fatto le capacità offensive dell'Ucraina nella guerra contro Mosca. Il giornale, citando fonti ufficiali, spiega che c'è un meccanismo di approvazione interna, non noto pubblicamente, per l'uso dei missili tattici Atacms, con una gittata di circa 300 chilometri, che prevede l'autorizzazione finale del segretario alla Difesa Pete Hegseth, il quale sta frenando in vista negoziati di pace con il Cremlino. Un veto finisce per toccare anche altri sistemi a lungo raggio, come i missili da crociera britannici Storm Shadow, che dipendono da dati di targeting forniti dagli Stati Uniti.

Live

Missili a lungo raggio Atacms