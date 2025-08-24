Ucraina news, il giorno dell’indipendenza. Zelensky ringrazia Trump. Ma WSJ: “Da mesi Hegseth non autorizza Kiev a usare i missili a lungo raggio”

Roma 24 agosto 2025 - L'Ucraina oggi festeggia la sua indipendenza dall'Urss del 24 agosto 1991. Il presidente Volodomyr Zelensky ha inviato un messaggio alla sua nazione martoriata da tre anni e mezzo di guerra contro la Russia: "Stiamo costruendo un'Ucraina abbastanza forte e potente da vivere in sicurezza e pace". Il leader ucraino ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per gli auguri in occasione della Giornata dell'Indipendenza. "Ringraziamo gli Stati Uniti per essere al fianco dell'Ucraina nella difesa di ciò che è più prezioso: indipendenza, libertà e pace garantita". Droni ucraini hanno issato bandiere gialle e blu sui villaggi di Hornal e Huyevo, nel distretto di Sudzha, nella regione russa di Kursk. L'operazione ha un forte valore simbolico per Kiev, poiché quei territori facevano storicamente parte della regione ucraina di Slobozhanshchyna.
Ma sul campo di battaglia le cose vanno sempre peggio, e se è vero che lo stesso Trump ha dichiarato che chi non può attaccare non può vincere una guerra, allora ci si chiede, leggendo il Wall Street Journal, perché da mesi il Pentagono impedisce a Kiev di utilizzare missili a lungo raggio statunitensi per colpire obiettivi in territorio russo, limitando di fatto le capacità offensive dell'Ucraina nella guerra contro Mosca. Il giornale, citando fonti ufficiali, spiega che c'è un meccanismo di approvazione interna, non noto pubblicamente, per l'uso dei missili tattici Atacms, con una gittata di circa 300 chilometri, che prevede l'autorizzazione finale del segretario alla Difesa Pete Hegseth, il quale sta frenando in vista negoziati di pace con il Cremlino. Un veto finisce per toccare anche altri sistemi a lungo raggio, come i missili da crociera britannici Storm Shadow, che dipendono da dati di targeting forniti dagli Stati Uniti.
Live
Re Carlo III, in occasione della Giornata dell'Indipendenza ucraina, ha inviato una lettera al presidente dell'Ucraina Volodmyr Zelensky. "Caro Signor Presidente, mia moglie e io ci congratuliamo sinceramente con lei e con il popolo ucraino in occasione del Giorno dell'Indipendenza. Continuo a provare la più grande e profonda ammirazione per l'incrollabile coraggio e lo spirito del popolo ucraino. Continuo a sperare che i nostri Paesi possano continuare a collaborare strettamente per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina".
Un altro italiano, Luca Cecca, impegnato al fronte contro l'invasione russa, ha perso la vita in Ucraina. Lo rende noto Memorial, l'associazione dei volontari internazionali per l'Ucraina, confermando sui suoi canali social la morte sul campo di battaglia del combattente italiano: "Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello", ha affermato Memorial.
In seguito a un attacco di droni ucraini un incendio è divampato in una raffineria di petrolio nel porto russo di Ust-Luga, sul Mar Baltico. Ne ha dato notizia il governatore della regione di Leningrado, Alexander Drozdenko, precisando su Telegram che "dieci droni sono stati abbattuti sopra il porto" e che "i detriti di un velivolo senza pilota hanno causato un incendio al terminal di Novatek".
Norvegia e Germania forniranno all'Ucraina sistemi di difesa aerea per un valore di circa sette miliardi di corone (circa 590 milioni di euro), si legge in una nota del ministero della Difesa di Oslo. Berlino garantirà la consegna a Kiev di sistemi Patriot completi, compresi i missili.