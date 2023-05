Ucraina news in diretta, Kiev avanza a Bakhmut. Kuleba: “Non pensate a questa controffensiva come all’ultima”

Roma, 10 maggio 2023 - Si combatte senza sosta in Ucraina, con i soldati di Kiev che avanzano a Bakhmut. “Golia sta vacillando – afferma la Nato – E questo perché Davide ha dimostrato un'immensa capacità di recupero e una brillantezza tattica, con il sostegno di 50 nazioni in tutto il mondo”. Ma il ministro degli esteri ucraino Kuleba è più cauto: "Non pensate a questa controffensiva come all'ultima, perché non sappiamo cosa ne verrà fuori. Se riusciremo a liberare i nostri territori con questa controffensiva, allora alla fine direte, sì, è stata l'ultima, ma se no, allora significa che dobbiamo prepararci per la prossima controffensiva".

La Gran Bretagna intanto cerca di esercitare ulteriore pressione nei confronti della Russia e per questo è pronta a inserire formalmente il gruppo di miliziani Wagner nella lista delle organizzazioni terroristiche, a fianco di Al Qaeda e dello Stato Islamico (Isis). La decisione sarebbe ''imminente'' e dovrebbe essere formalizzata nelle prossime settimane.

Il capo della Wagner Prigozhin (Ansa)

