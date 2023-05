Ucraina news live, Kiev: “Mosca lancia missili al fosforo su Bakhmut”. Jet polacco evita collisione con caccia russo

9:46

Prigozhin: “Completata operazione ‘tritacarne Bakhmut’”

“L'operazione 'Tritacarne Bakhmut' del gruppo Wagner è stata completata”, ha detto il capo della compagnia privata militare. “Va notato - ha spiegato Prigozhin - che l'operazione del tritacarne Bakhmut è stata progettata principalmente non per prendere l'insediamento di Bakhmut, ma per 'macinare’ le unità delle forze armate ucraine e organizzare una tregua per l'esercito russo per ripristinare la sua capacità di combattimento. Il tritacarne Bakhmut ha ha svolto completamente il suo compito”.