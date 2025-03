Ucraina news, Mosca: Kursk quasi del tutto riconquistato. Oggi Putin potrebbe rispondere sul cessate il fuoco. Polonia a Usa: “Piazzate le armi nucleari qui”

Roma, 13 marzo 2025 - Mentre si attende di sapere se Vladimir Putin darà l'ok alla bozza per un cessate il fuoco proposta dagli ucraini ucraini e concordato con funzionari americani martedì a Gedda, in Arabia Saudita, dal Kursk arriva la notizia che la controffensiva russa sta per respingere definitivamente fuori dalla regione le forze di Kiev. Intanto, con l'Europa che si domanda come armarsi e se dotarsi di uno scudo atomico, la Polonia torna a chiedere a Washington di collocare sul suo territorio armi nucleari come deterrente contro una possibile aggressione da parte della Russia. Dopo il discorso del premier Donald Tusk al Parlamento polacco, sulla richiesta di deterrenza è tornato il presidente Andrzej Duda, intervistato dal Financial Times. Duda ritiene che le armi nucleari darebbero alla Polinia maggiore sicurezza se piazzate sul suo territorio. "I confini della Nato si sono spostati a est nel 1999, quindi 26 anni dopo dovrebbe esserci anche uno spostamento dell'infrastruttura Nato a est. Per me questo è ovvio", ha detto Duda.

Live

Soldati ucraini con il drone