Ucraina news, pioggia di droni russi dopo lo scontro tra Trump e Zelensky. Il sostegno della Ue a Kiev, che pensa alla Turchia

Rubio: "Zelensky dovrebbe scusarsi"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe scusarsi dopo la lite pubblica con Donald Trump nello Studio Ovale, ha affermato il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, in un'intervista alla Cnn, in cui ha esortato il leader ucraino a "scusarsi per aver trasformato questa vicenda nel fiasco che è diventato per lui".