Ucraina news in diretta, Mosca: “La Nato a Vilnius si preoccupi di Zaporizhzhia: è nella zona d’impatto”. Polonia: mille uomini al confine per timore dei Wagner

Roma, 9 luglio 2023 - In Ucraina la centrale nucleare di Zaporizhzhia continua ad essere usata come una minaccia da Mosca, che ora punta a creare tensioni anche negli alleati di Kiev. Per ultima la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha esortato i Paesi Naton che parteciperanno al vertice di Vilnius a valutare bene le sorti dell'impianto e e il rischio di un incidente: "Dopotutto, la stragrande maggioranza dei membri dell'Alleanza si troverà nella zona di impatto diretto se dovesse accadere qualcosa nello stabilimento". Vilnius si trova a 1.000 chilometri dalla centrale ucraina.

Soldati ucraini

Intanto la controffensiva ucraina procede lentamente, ma va avanti rosicchiando terreno di giorno in giorno alle difese russe arroccate. Secondo l'istituto statunitense Isw (Institute for the study of war) Mosca, in oltre 500 giorni di guerra, non avrebbe raggiunto uno solo degli obiettivi di conquista che si era prefissata con l'Operazione speciale, e fatica a difendere il terreno preso. Le forze ucraine infatti sono riuscite a fermare diverse offensive russe, ad evitare la cattura di Kiev, e a liberare gli oblast di Sumy e Chernihiv, e parti degli oblast di Kharkiv, Mykolaiv e Kherson, occupate dai russi nella spinta iniziale.

Ma gli echi della guerra non fanno stare tranquilla la Polonia, ora preoccupa per i mercenari Wagner trasferiti in Bielorussia dopo la ‘marcia su Mosca' del leader Yevgeny Prigozhin. Ieri un suo comandante aveva assicurato che il gruppo paramilitare era in vacanza fino ad agosto per volere dello stesso 'chef di Putin', ma resta l'intenzione di Mosca di spostare almeno 1.000 mercenari nel Paese di Lukashenko. Una mossa che ha scosso Varsavia , che ha reagito inviando più di 1.000 soldati nell'Est del Paese. "Oltre 1.000 soldati e quasi 200 unità di equipaggiamento della 12ma e 17ma brigata stanno iniziando a spostarsi nell'Est del Paese", ha reso noto su Twitter il ministro della Difesa polacco Mariusz Błaszczak, aggiungendo: "Questa è una risposta ai tentativi di destabilizzazione vicino al confine del nostro Paese".

