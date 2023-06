Ucraina news in diretta, partigiani russi all’attacco: “Stiamo entrando a Shebekino”

11:17

Governatore Belgorod: "Lasciate le vostre case"

Drammatico appello del governatore di Belogorod Vjacheslav Gladkov alla popolazione: "Ascoltate le autorità e lasciate provvisoriamente le vostre case per preservare ciò che è più importante, che è la vostra vita e quella dei vostri cari". L'appello non è solo per il distretto di Shebekino, colpito nei giorni scorsi, ma per tutte le aree interesate dai bombardamenti ucraini.