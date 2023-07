Ucraina, news in diretta. Mosca attaccata con droni, tutti abbattuti. La Nato frena: “Niente caccia a Kiev durante la controffensiva”

9:00 Riaperto l'aeroporto di Vnukovo L'Agenzia federale russa per il trasporto aereo ha confermato che l'aeroporto di Vnukovo, nel Sud-ovest di Mosca, ha ripreso a funzionare dalle ore 8.00. Vnukovo si trova nell'area interessata da attacchi con droni.

9:29 Kiev: "Controffensiva avanza, ultimi giorni fruttuosi" Senza spendere troppe parole Andry Yermak, capo dell'ufficio presidenziale ucraino, ha postato su Telegram: "Bakhmut: il nostro esercito sta facendo un ottimo lavoro lì. I russi stanno perdendo". Invece il segretario del consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale Oleksiy Danilov ha descritto gli ultimi giorni come "fruttuosi" per le forze ucraine.

9:35 Oggi Xi e Putin al vertice Sco in virtuale Putin torna in pubblico, anche se in video, per la prima volta dall'ammutinamento dei Wagner. Il presidente russo, assieme al presidente cinese Xi Jinping, parteciperà oggi al summit dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), tenuto in modalità virtuale sotto la presidenza di turno dell'India.