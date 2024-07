Le Pen: Ucraina non potrà usare armi francesi contro la Russia. “Non manderemo truppe”

11:23

Kiev: il ponte di Kerch va distrutto

Per liberare la Crimea occupata, il ponte di Kerch deve essere distrutto, perché è un elemento logistico, e per la vittoria è necessario distruggere l'intera logistica militare dei russi. Lo ha detto il comandante della Marina ucraina, Oleksiy Neizhpapa, in un'intervista con la giornalista Natalia Moseichuk, come riporta Rbc-Ucraina. "Il ponte di Crimea (ponte di Kerch, ndr) è una catena logistica che lavora per l'aggressore. E tutte le catene logistiche devono essere neutralizzate per poter vincere. Quindi, ovviamente, c'è un obiettivo di questo tipo", ha affermato Neizhpapa. Il generale ha ammesso che il ponte non viene utilizzato dalle forze russe come in passato, ma ha sottolineato che esso "rimane comunque una catena di approvvigionamento per le forze di occupazione. Ed è e rimane un obiettivo per i militari". Da parte sua, il portavoce della Marina, Dmitry Pletenchuk, in un'intervista a Rbc-Ucraina ha detto che il ponte non ha più una grande importanza tattico-strategica per i russi "perché non è quasi utilizzato per la logistica militare. Meno di un quarto del carico totale viene trasportato su questo ponte. Il resto passa attraverso il traghetto, che è stato recentemente colpito". Tuttavia, la distruzione del ponte è ancora sul tavolo a Kiev. Secondo il capo dell'intelligence militare, Kirill Budanov, potrebbe essere distrutto con i missili statunitensi Atacms a lungo raggio se fossero forniti all'Ucraina in quantità sufficiente.