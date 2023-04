Ucraina news, Zelensky: “Con la controffensiva libereremo anche la Crimea”. Prigozhin: “La Wagner potrebbe cessare di esistere presto”

8:09 Incendio in Crimea dopo “l’attacco di un drone” Un tank di carburante è in fiamme nella città di Sebastopoli in Crimea a seguito ieri notte di un probabile attacco di un drone. Lo afferma il governatore della provincia annessa alla Russia, Mikhail Razvozhayev, scrive Kyiv Independent. “Un tank di carburante è in fiamme, secondo le prime informazioni l'incendio è stato causato da un drone”, ha detto il governatore, riferisce la Tass. Secondo Razvozhayev, le fiamme si sono estese a un'area di 1.000 metri quadrati e sui social sono iniziate a circolare foto e video di quello che sembra essere l'intero deposito petrolifero e di un'enorme nuvola nera di fumo sopra la città. L'incendio non rappresenta un rischio per le strutture civili della città sul Mar Nero poiché ha interessato solo i locali del porto, ha precisato poi il portavoce di Razvozhayev. Il governatore di Sebastopoli ha poi detto che nessuno è rimasto ferito nell'incidente e non è prevista nemmeno l'evacuazione dei residenti dei quartieri adiacenti. Ben 18 squadre antincendio stanno attualmente lavorando per spegnere l'incendio.

8:17 Zelensky: “La controffensiva di primavera libererà anche la Crimea” La controffensiva di primavera delle forze ucraine finirà col restituire a Kiev anche la penisola di Crimea: lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato dalla televisione di Stato finlandese Yle. Zelensky ha tuttavia sottolineato che il successo delle operazioni dipende in maniera fondamentale dalle forniture di armi occidentali, in primis caccia e cacciabombardieri di tipo moderno che al momento né gli Stati Uniti né altri Paesi intendono però consegnare a Kiev.

9:26 Prigozhin: “La Wagner potrebbe presto cessare di esistere” “La Wagner potrebbe presto cessare di esistere”. Lo ha detto il fondatore della milizia privata russa, Yevgeny Prigozhin, in un video pubblicato su Telegram dal blogger di guerra russo Semyon Pegov e ripreso da vari media internazionali. Nel corso della guerra in Ucraina, Prigozhin ha a più riprese criticato il modo in cui Mosca sta conducendo le operazioni militari, accusando i vertici dell'esercito russo di tradimento per il mancato sostegno ai suoi uomini, attualmente alla guida della campagna di conquista di Bakhmut. Non è chiaro quanto ora Prigozhin stesse parlando seriamente e la Wagner al momento non ha rilasciato commenti.

9:26 Si scava ancora sotto le macerie di Uman: 23 morti accertati Continuano le ricerche tra le macerie di un edificio a Uman, nel centro dell'Ucraina, per eventuali sopravvissuti che potrebbero essere rimasti intrappolati dopo che il palazzo è stato colpito da un missile russo. Lo riferisce Ukrinform che cita il Servizio di emergenza del Paese. “È stato rimosso un totale di 247 metri cubi di detriti. Ora sono in corso lo smantellamento delle strutture e la ricerca di potenziali vittime”, si legge nel rapporto. All'alba di ieri, le truppe russe hanno lanciato missili contro Uman, nella regione di Cherkasy. Uno dei due ingressi di un condominio di 9 piani è stato completamente distrutto: le vittime sono almeno 23, tra cui 4 bambini, secondo l'ultimo rapporto del ministero degli Interni. Gli attacchi russi di ieri hanno colpito città in tutta l'Ucraina: a Dnipro sono state segnalate altre due vittime, una madre e una bambina di due anni, mentre un'altra persona, una donna di 57 anni, è morta a Bilozerka, a sud di Kherson. Al momento, il bilancio delle vittime dei raid russi di ieri in tutto il Paese è quindi salito a 26, di cui 5 bambini.