Ucraina, news live. Morte Prigozhin, il sondaggio: “Solo l’8% dei russi crede Putin colpevole”

10:07

Indagini di Kiev sulla morte del pilota eroe Juice

Indagini in corso a Kiev per accertare le modalità dell’incidente aereo di venerdì nella regione di Zhytomyr, a ovest della capitale, in cui hanno perso la vita uno dei più celebri piloti di caccia ucraini, Andriy Pilshchykov, nome di battaglia Juice, e altri due aviatori. Ad annunciare l’inchiesta è stato ieri sera lo stesso presidente Volodymyr Zelensky ricordando che Juice “era un ufficiale ucraino, uno di quelli che hanno aiutato molto il nostro Paese. Molto”. E “naturalmente, l’Ucraina non dimenticherà mai chi ha difeso il cielo libero dell’Ucraina”. Pilshchykov, 30 anni, si era guadagnato la sua fama prendendo parte ai combattimenti su Kiev durante la fase iniziale dell’invasione russa. L’esercito ucraino ha definito la morte degli aviatori una perdita “dolorosa e irreparabile” e ha reso omaggio a Juice come pilota con “grandi conoscenze e grandi talenti”. L’incidente ha coinvolto due aerei da addestramento L-39 che sorvolavano l’ Ucraina settentrionale. Si chiamava Juice (succo in inglese), perché era astemio e beveva solo succhi di frutta.