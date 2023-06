Ucraina, news in diretta. Kiev: “Invieremo diverse decine di piloti ad addestrarsi sui caccia F-16”

Roma, 16 giugno 2023 - La controffensiva ucraina continua a premere sulla linea difensiva dell'esercito russo su tre direzioni: verso Bakhmut, sull'oblast di Zaporizhzhia e quello di Donetsk. Lo stesso Mykhailo Podolyak, un consigliere dell'ufficio presidenziale ucraino, ha ammesso che le principali azioni militari della controffensiva sono in corso.

Un soldato russo a Zaporizhzhia

Le forze di Kiev già la prossima settimana riceveranno altri quattro carri armati Leopard 2A4 e 20 veicoli corazzati M113 per il trasporto delle truppe dalla Spagna, e Danimarca e l'Olanda hanno finanziato la fornitura di 14 nuovi Leopard, che arriveranno però a gennaio. Da Kiev il "Centro di resistenza nazionale" dell'Ucraina ha lanciato un nuovo allarme sui bambini rapiti e portati in Russia: "150 bambini sono stati portati via illegalmente dalla regione occupata di Luhansk". I minorenni sono stati trasferiti a due centri nel distretto di Prikuban della repubblica russa di Karachay-Cherkess. Intanto a proteggere la regione di Belgorod, più volte colpita da droni e missili ucraini, e attaccata con azioni di sabotaggio da parte dei ribelli russi, è arrivato il battaglione ceceno "Zapad-Akhmat" del ministero della Difesa russo. Però sono arrivate già denunce, da parte dei residenti evacuati, di saccheggi nei villaggi che le forze di Mosca dovrebbero difendere.

Live