Ucraina, ultimatum di Putin nel Kursk. Starmer ai volenterosi: “Deve smettere di fare giochetti”

Roma, 15 marzo 2025 – Mentre Stati Uniti e Cremlino fanno filtrare ‘cauto ottimismo’ su una tregua per l’Ucraina, il conflitto armato imperversa. Nella notte l'aeronautica militare di Kiev ha abbattuto 130 droni lanciati dalla Russia. Le bombe hanno colpito nel Kherson, facendo morti e feriti, ma anche zone residenziali di Odessa. Da parte sua Mosca dichiara di aver intercettato 126 droni ucraini nelle regioni di confine. Nel Kursk, le forze russe hanno ripreso il controllo di altri due villaggi e continua il pressing perché “Kiev deponga le armi”. Trump ha chiesto a Putin di evitare massacri. “Se si arrendono saranno salvi”, la risposta dello zar. Intanto il G7 si ricompatta: 'Sanzioni a Mosca se rifiuta la tregua alle stesse condizioni di Kiev', si legge nella dichiarazione dei ministri degli Esteri dopo la riunione in Quebec: 'Sostegno incrollabile all'integrità dell'Ucraina'. Zakharova ancora contro Mattarella e Tajani: 'L'Italia attacca perché non ha nulla per difendersi'. Oggi la videocall dei 'volenterosi' promossa da Starmer. Non è chiaro se Meloni parteciperà.

Munizioni abbandonate dall'esercito ucraino nel Kursk (Epa via Ansa)

