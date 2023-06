Ucraina, news in diretta. Nato, Stoltenberg: “Retorica nucleare di Mosca pericolosa”. Contratti per Wagner, “Prigozhin sfida Putin”

Roma, 15 giugno 2023 - La Russia continua a bombardare l'Ucraina, mentre la controffensiva di Kiev guadagna pochi chilometri nelle tre direzioni dell'attacco Bakhmut, Toretsk e Berdyansk. Odessa e Kryvyi Rih anche stanotte sono state il bersaglio di droni e missili da crociera russi, ma tutto il Paese è nel mirino di Mosca con allarmi antiaereo risuonati in 12 regioni. Le forze ucraine hanno risposto bombardando la Crimea con 9 droni kamikaze, e hanno bersagliato la città di Donetsk con 20 razzi lanciati dall'MLRS. Intanto oggi è atteso alla centrale nucleare di Zaporozhzhia il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. La visita era inn programma ieri ma le autorità russe hanno rimandato per questioni di sicurezza.

Un carro armato Leopard 2A4 dell'esercito ucraino abbandonato sulla strada per Zaporozhzhia

In vista del vertice Nato a Vilnius il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, ha dichiarato che l'Ucraina già di fatto sta svolgendo il ruolo di fianco orientale dell’Alleanza Atlantica, proteggendo l'Europa dalla Russia. E si aspetta che il blocco chiarisca "quando e come diventeremo membri a pieno titolo dell'Alleanza", durante il vertice. Intanto l'Ucraina incassa altri 9.000 proiettili di artiglieria donati da Norvegia e Danimarca. Continuano invece le tensioni tra Wagner ed esercito russo, secondo gli 007 britannici il leader Yevgeny Prigozhin è arrivato a sfidare direttamente il presidente russo Vladimir Putin riguardo i contratti imposti ai mercenari per entrare sotto il controllo del ministero della Difesa di Mosca. Infatti Prigozhin, che aveva già rifiuttato di firmare, lo ha ribadito dopo che lo zar il 13 giugno in televisione si era espresso favorevolmente in merito a questi contratti. I soldati di Wagner devono firmare entro il primo luglio: l'intelligence quindi indica che quella data ''potrebbe segnare un punto di svolta''.

