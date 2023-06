Ucraina, news in diretta. Mosca intensifica i lanci di missili per rispondere alla controffensiva. Medvedev: “Paese 404: non esistente”

Roma, 14 giugno 2023 - In Ucraina le forze russe hanno intensificato i bombardamenti su tutto il Paese in risposta all'avanzata della controffensiva di Kiev. Anche questa notte devastanti attacchi missilistici russi sono stati lanciati sulla città portuale di Odessa, dove tre civili hanno perso la vita, e su Nikopol, nella regione centro-meridionale ucraina di Dnipropetrovsk. Altre tre persone sono morte stamane nei raid contro a Kramatorsk e Kostyantynivka, nel Donetsk. Quindi i civili sempre più vittime dell'intensificarsi dei bombardamenti indiscriminati russi, come i 12 morti ieri a Kryvyi Rih, la città natale di Volodymyr Zelensky, dove i missili del Cremlino hanno abbattuto un edificio di appartamenti di cinque piani e un magazzino di vendita al dettaglio. Il presidente ucraino ha denunciato la presenza di almeno 50 componenti prodotte in Paesi stranieri nei razzi caduti sulla città nell'Oblast' di Dnipropetrovs'k.

L'aeronautica ucraina è riuscita a rispondere intercettando 12 dei 20 missili e droni la scorsa notte. Secondo quanto riportato sulla nota di Kiev sono stati abbattuti 3 dei 4 missili da crociera Kalibr lanciati dal Mar Nero contro la città di Odessa. Ma nelle stesse ore bombardieri Tu-22M3 russi hanno sganciato altri sei missili da crociera Kh-22 contro Donetsk dalla regione russa di Rostov. Intercettati invece nove droni su dieci Shahed lanciati da Mosca nel sud-est dell'Ucraina.

Intanto la controffensiva ucraina procede nell'est e nel sud del Paese. Piccoli avanzamenti si registrano su tre linee d'attacco, a Bakhmut, Toretsk e Berdyansk. Già sette insediamenti sono stati liberati. Ma il difficile deve ancora arrivare, secondo gli esperti militari, perché le forze di Kiev devono ancora affrontare le fortificazioni che Mosca è riuscita a preparare prima dell'inizio del contrattacco di Kiev. Postazioni pesantemente armate, che potrebbero rallentare se non fermare la spinta dell'Ucraina.

Come quelle in cui si imbattuta la 37ma brigata subendo perdite pesanti, secondo le dichiarazioni di un soldato ucraino sopravvissuto e intervistato dal Washington Post. La brigata, appena addestrata e con armi fornite dall'Occidente, doveva dare la spinta iniziale in uno dei punti di partenza della controffensiva, a sud di Velyka Novosilka nella regione sud-orientale di Donetsk. Ma sono stati travolti: "Ci hanno bombardato con i mortai da tre lati. Non potevamo fare nulla".

Live