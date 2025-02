Ucraina news in diretta. Kiev bombarda l’aeroporto da cui partono i droni kamikaze Shahed in Russia. “Nel Kursk catturati 900 soldati di Mosca”

Roma, 6 febbraio 2025 - Mentre in Ucraina e Russia sale l'attesa per la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, la prossima settimana, appuntamento in cui Donald Trump potrebbe svelare un piano per "porre fine alla guerra" tra Kiev e Mosca, sul fronte di battaglia l'intensità non cala. Nella notte l'esercito russo ha attaccato con almeno 77 droni nelle regioni di Kharkiv, Poltava, Sumy, Kiev, Cherkasy, Chernihiv, Zhytomyr, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Dnipro e Odessa. Di questi Uav 56 sono stati abbattuti e altri 18 droni-esca sono caduti in zone aperte, fa sapere su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev. Su Odessa è piombato anche un attacco missilistico che ha provocato la morte di un uomo e il ferimento di un altro. Il governatore della regione, Oleg Kiper ha confermato i droni contro un mercato nella città nord-orientale di Kharkov. Anche Kiev non si risparmia in queste ore: la scorsa notte le forze ucraine hano attaccato l'aeroporto militare di Primorsko-Akhtarsky nel territorio di Krasnodar, in Russia. Secondo Ukrainska Pravda il raid ha avuto successo: "Sono stati confermati colpi ed esplosioni nella zona dell'obiettivo. È scoppiato un incendio. Le conseguenze dei danni sono in fase di chiarimento", si legge in un comunicato. L'aeroporto di Primorsko-Akhtarsky è nel mirino di Kiev perché da lì partono i droni kamikaze Shahed, e fornisce manutenzione agli aerei impiegati che bombardano le regioni di Zaporizhzhia e Kherson, spiega il quotidiano ucraino. Inoltre Kiev ha rivendicato la cattura di più di 900 soldati russi in sei mesi di combattimenti nel Kursk.

Soldati ucraini della 28esima Brigata Meccanizzata