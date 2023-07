Ucraina news in diretta, Zelensky: “I russi hanno minato la centrale di Zaporizhzhia”. FT: “Monito di Xi a Putin: nessun attacco nucleare”

Roma, 5 luglio 2023 - La guerra in Ucraina è giunta al 496esimo giorno e la centrale nucleare di Zaporizhzhia rischia di diventare sepmre più il centro del conflitto. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky i russi, che controllano la zona, avrebbero collocato esplosivi sul tetto di "diverse unità di potenza della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Forse per simulare un attacco''. Il leader ucraino lo ha riferito in una telefonata al presidente francese Emmanuel Macron, e ribadito sul suo canale Twitter. Tutto fumo negli occhi invece secondo Mosca che rilancia la tesi di un possibile attacco ucraino alla centrale proprio oggi 5 luglio "con armi ad alta precisione e droni kamikaze", ha dichiarato ieri Renat Karchaa, consigliere del direttore generale di Rosenergoatom, sul canale televisivo Rossiya 24.

La centrale nucleare di Zaporizhzhia vista da Nikopol

E l'atomica spaventa anche Pechino, per questo il presidente cinese Xi Jinping ha messo personalmente in guardia Vladimir Putin contro un attacco nucleare russo in Ucraina, scrive il Financial Times citando funzionari cinesi.

Intanto la controffensiva ucraina procede passo dopo passo e il comando delle forze di Kiev ha rivendicato di aver distrutto una "formazione militare" russa a Makiivka, nella regione di Donetsk.

Live