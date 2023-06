Ucraina news, Mosca: “Respinta grande offensiva delle forze di Kiev”. Altri raid a Belgorod, in territorio russo

Roma, 5 giugno 2023 - La guerra in Ucraina sconfina sempre più in territorio russo. Mosca afferma di aver respinto un altro raid di sabotatori ucraini a Belgorod, vicino all'insediamento di Novaya Tavolzhanka, dove già ieri aveva colpito il gruppo miliziani anti-Putin della Legione Libertà di Russia, facendo anche dei prigionieri (Consegnati a Kiev dopo che il governatore della regione non si è presentato alle trattative pattuite con i miliziani). Ma soprattutto il Cremlino sostiene di aver sventato una grande offensiva ucraina nella regione meridionale di Donetsk, uccidendo migliaia di truppe di Kiev. Nell'assalto, sostengono i russi, sono stati distrutti 16 carri armati, veicoli da combattimento di fanteria e 21 veicoli corazzati da combattimento. Il ministero della Difesa: di Mosca "Il nemico non ha raggiunto i suoi obiettivi, non ha avuto successo". Kiev non ha commentato. E nelle prime ore della mattinata un drone ha incendiato un impianto energetico nella regione russa di Belgorod, continuamente sotto attacco. Ma i droni sono arrivati anche nella regione di Kaluga, a sud di Mosca: due velivoli senza pilota sono caduti sull'autostrada M3 Ucraina, vicino alle città russe di Zhizdra e Duminichi. Non sono esplosi.

Da parte sua lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine ha rivendicato 15 attacchi aerei "sulle aree di concentrazione del personale nemico". Sistemi missilistici e l’artiglieria hanno colpito tre posti di comando russi, e due zone dove erano concentrate armi e attrezzature militari, poi "quattro depositi di munizioni, due sistemi missilistici antiaerei e quattro stazioni di guerra elettronica". Inoltre sono stati intercettati 4 missili da crociera a lancio aereo Kh-101/Kh-555 e 4 droni da combattimento Shahed di fabbricazione iraniana.

