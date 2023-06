Ucraina news in diretta, Zelensky in Moldavia per l’Epc: “Noi nella Nato”. La Germania frena: “Non a guerra in corso” Nella notte colpita Kiev: morti 2 bambini. Allarmi in sette regioni. Otto feriti anche in territorio russo, a Shebekino. Il presidente ucraino al summit della Comunità politica europea. Stoltenberg: “Droni su Mosca? Kiev ha il diritto di difendersi”