Ucraina news, l'esercito russo si concentra a Sud. Nuove truppe per il Donbass

Roma, 1 aprile 2022 - La guerra in Ucraina, si sta concentrando nel sud del Paese. Nel 37esimo giorno dall'inizio dell'invasione russa le forze di Mosca si stanno raggruppando e riorganizzando per nel Donbass e nella zona di Mariupol per "possenti attacchi", ha denunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e confermato dalle intelligence occidentali. Proprio nel Donbass, è rimasto ucciso due giorni fa in battaglia Edy Ongaro (Ma si è saputo solo ieri), un miliziano italiano di 46 anni che combatteva con le forze separatiste filorusse, caduto nel villaggio di Adveedka, a nord di Donetsk. Sempre a sud, nella regione di Kherson, dopo aspri scontri la 60esima brigata di fanteria ucraina ha liberato dalle forze russe 11 villaggi, ne danno notizia Ukrinform e Kyiv Independent. Il Pentagono e MI6 britannico confermano che le forze d'invasione stanno accusando forti perdite e necessitano rinforzi, così Mosca ha iniziato ad addestrare migliaia di mercenari siriani e sta convogliando 2.000 soldati dalle guarnigioni a guardia delle regioni filorusse della Georgia. Un riposizionamento verso il Donbass, la cui definitiva presa consentirebbe a Putin una posizione negoziale più forte. A livello diplomatico oggi è atteso l'annuncio della ripresa dei negoziati a distanza, nella speranza di riuscire ad aprire il corridoio umanitario per Mariupol, che consenta ai 160-170.000 civili di evacuare dalla città, dopo giorni di tentativi andati a vuoto. Intanto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, continua a insistere su un incontro diretto fra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, dopo che, secondo la presidenza turca, i negoziati fra le delegazioni russa e ucraina tenuti a Istanbul hanno impresso una "spinta significativa" al processo di pace.

