Ucraina, news in diretta. La controffensiva di Kiev frenata dalle difese russe. Treno deraglia a Belgorod

Roma, 11 giugno 2023 - In Ucraina la controffensiva di Kiev sta avanzando lentamente, e con difficoltà, nell'ovest della regione di Zaporizhzhia, soprattutto a sud-ovest e sud-est di Orikhov. Le forze russe si difendono con tenacia, e Mosca continua a rifornire le sue truppe nell'area, decisa a non ritirarsi. Secondo l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) però Kiev avrebbe scelto una tattica complicata con assalti frontali alle postazioni russe, ma senza una superiorità aerea che possa garantire l'azione di terra: "Non sorprende che le forze ucraine stiano subendo perdite negli attacchi iniziali contro alcune delle forze russe meglio preparate in Ucraina", hanno osservato gli analisti del centro studi. Fuori Bakhmut le truppe scelte ucraine hanno sfondato le prime linee di difesa del Cremlino e sono avanzate di quasi un chilometro e mezzo. Nella notte intanto è continuato lo scambio di raid coni droni. Pioggia di Shahed-136/131 di fabbricazione iraniana si è registrata sulle zone di prima linea delle regioni di Kharkiv, Sumy e Dnipropetrovsk. Due droni lanciati da Kiev invece sono finiti in due distretti della regione russa di Kaluga, a sud-ovest di Mosca, oltre 400 chilometri dal confine ucraino. E non è la prima volta, infatti il 5 giugno, due droni sono caduti sul 299 e 283 chilometro dell'autostrada M3 per la capitale russa.

Carri armati ucraini distrutti: ‘Leopard-2A6’ e americani BMP M2 ‘Bradley’

Sempre nella notte c'è stato un maxi-deragliamento di 15 carrozze di un treno merci nella regione meridionale di Belgorod, in Russia, al confine con l'Ucraina. Non ci sarebbero vittime e le autorità non hanno ancora reso noto la causa, ma si sospetta un sabotaggio. Nella regione la circolazione ferroviaria, e probabilmente anche il rifornimento delle truppe russe, è completamente bloccata.

Live