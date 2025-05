Ucraina, “negoziati tecnici in Vaticano già la settimana prossima”. Trump gela leader Ue: “Putin non è pronto a firmare la pace”

Roma, 22 maggio 2025 – Nuovi negoziati tecnici tra Ucraina e Russia potrebbero tenersi in Vaticano già la settimana prossima, secondo il presidente finlandese Alexander Stubb, come riporta l'emittente Yle. Il presidente della Finlandia ha sottolineato che gli Stati Uniti non si sono tirati indietro dal loro ruolo di mediatore nella risoluzione delle azioni militari della Russia contro l'Ucraina. “Adesso ci sono più mediatori: prima, solo gli Stati Uniti svolgevano quel ruolo, ma ora anche l'Europa è coinvolta”, ha osservato Stubb. Ma il presidente Usa Donald Trump, in una telefonata ai leader europei, ha avvertito che Putin non è pronto a porre fine alla guerra in quanto ritiene che la vittoria militare sia ormai a portata di mano. Lo rende noto il Wall Street Journal, citando tre diverse fonti.

Intanto proseguono i raid ucraini su Mosca, nella notte le forze russe hanno abbattuto 23 droni d'attacco di Kiev diretti sulla capitale e i principali aeroporti sono stati temporaneamente chiusi. Lo riferisce il sindaco di Mosca.

