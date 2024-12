Ucraina, Natale sotto le bombe. “Massiccio attacco missilistico russo su Kharkiv e altre città”

Kiev, 25 dicembre 2024 – Natale sotto le bombe in Ucraina. Kiev denuncia un massiccio attacco aereo con missili e droni da parte della Russia in tutto il Paese. Prese di mira in particolare a Kharkiv, Dnipro e Kremenchuk. Diverse città hanno imposto blackout di emergenza durante l'attacco. L'aeronautica militare di Kiev ha riferito che bombardieri strategici russi Tu-95 si sono alzati in volo durante la notte e che un certo numero di missili da crociera Kalibr erano stati lanciati dal Mar Nero. Il ministro dell'Energia German Galushchenko ha dichiarato che Mosca ha bombardato strutture energetiche.

Per il secondo anno consecutivo in Ucraina il Natale si festeggia il 25 dicembre, come nel mondo occidentale, e non più il 7 gennaio come nel calendario giuliano seguito dalla Chiesa ortodossa russa.

Soldati ucraini verificano i danni di un attacco russo a Kharkiv (Ansa)

Le news in diretta