Ucraina, pace lontana: Mosca sposta l’artiglieria pesante nordcoreana in Crimea. I generali di Zelensky incontrano i capi militari di Francia e Gb

Roma, 5 aprile 2025 - Mentre si parla di pace in Ucraina, la Russia aumenta la tensione sul campo di battaglia. Dopo i bombardamenti continui contro le infrastrutture, e contro i civili, vedi la città natale di Zelensky, Mosca punta a coinvolgere maggiormente il suo alleato Corea del Nord.

Mosca invia in Crimea i sistemi di artiglieria semovente a lungo raggio M1989 Koksan della Corea del Nord

I cannoni Koksan in Crimea

Secondo l'emittente tedesca Zdf: "La Russia ha iniziato a trasferire alcuni sistemi di artiglieria a lungo raggio nordcoreani nella Crimea". Un "segnale che il coinvolgimento di Pyongyang nella guerra contro l'Ucraina potrebbe presto essere ampliato". La tv tedesca ha pubblicato anche un video in cui si vedono i cannoni semoventi nordcoreani Koksan trasportati su un treno attraverso la Crimea settentrionale.

I cannoni semoventi nordcoreani Koksan trasportati su un treno

Mosca vuole bombardare l’Ucraina meridionale

Le truppe nordcoreane, nel bene e nel male, sono state viste in azione solo nella regione russa di Kursk, impiegate da Mosca per respingere le truppe ucraine entrate nell'agosto 2024. Secondo gli esperti il Cremlino punta ancora sul contingente nordcoreano per colpire l’esercito ucraino nelle regioni meridionali.

Kim Jong-un visita la base delle forze speciali

Sempre oggi l'agenzia stampa nordcoreana ha diffuso le immagini del dittatore Kim Jong-un in visita in una base segreta della forze speciali, le stesse impiegate nel Kursk. Kim ha provato un nuovo fucile di precisione e ha ricordato ai suoi che l’addestramento è un dovere dei patrioti nordcoreani.

Capi militari di Francia e Gb incontrano i generali ucraini

Dall'altra parte del fronte intanto si muovono Francia e Gran Bretagna: i capi di stato maggiore dell'esercito francese e britannico hanno discusso del rafforzamento dell'esercito ucraino e delle "opzioni di rassicurazione" che potrebbero fornire "non appena sarà implementato il cessate il fuoco", ha spiegato oggi il generale francese Thierry Burkhard parlando della visita a Kiev di ieri insieme con l'ammiraglio britannico Tony Radakin. Zelensky su X ha commentato: "Incontro importante tra i nostri militari e i Capi di Stato Maggiore della Difesa dei partner: l'ammiraglio Sir Tony Radakin del Regno Unito e il generale Thierry Burkhard della Francia”, e ha aggiunto: "Stiamo lavorando per garantire la sicurezza in Ucraina e per stabilire garanzie di sicurezza affidabili", Russia permettendo.