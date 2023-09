E’ morto il “fotografo eroe” Volodymyr Myroniuk nel Donetsk: scattava ritratti dei soldati al fronte

Kiev, 30 settembre 2023 – “Ciao John non ti dimenticheremo. Ora avrai 59 anni per sempre”. E’ morto con la macchina fotografica tra le mani, Volodymyr Myroniuk, fotografo di guerra e conosciuto per le sue foto-ritratto di soldati al fronte. Myroniuk è caduto in un’azione nel Donetsk nei pressi di Kurdiumivka. A ricordarlo in un ampio post su Facebook è il collega giornalista e amico Yurii Bustov. “Aveva lavorato come camionista negli Usa e aveva la cittadinanza americana: in Ucraina amava immortalare la natura”.

Era autore di scatti di soldati in prima linea dal 2014, dove era arrivato in qualità di “soldato e fotografo indipendente”, come riporta il Kyiv Independent. "Era arrivato in prima linea senza permessi conquistandosi rapidamente la fiducia dei combattenti - ha proseguito Butusov - Non aveva bisogno di qualcuno che gli guardasse le spalle. Al fronte era un normale combattente e così aveva l'opportunità di scattare dove il rischio è maggiore".

“Un giorno gli ho chiesto: ‘Perché non vuoi lavorare come giornalista in squadra?’. E lui mi aveva risposto che preferiva stare da solo. Non era interessato ai soldi, incarichi. Adorava ricevere messaggi del tipo ‘si ricorda di averci scattato una foto? Può inviarcela?. Anche quando lo scatto era l’ultimo ricordo di una persona”, racconta nel post Bustov.

Stando al Kyiv Independent il suo ultimo lavoro risale a pochi giorni fa, da una postazione della fanteria ucraina attaccata dai russi. Per Butusov, Myroniuk è morto con "la macchina fotografica tra le mani" e per tre giorni nessuno ha potuto recuperare il suo corpo a causa dell'intensità dei combattimenti.