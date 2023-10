Ucraina, missili russi colpiscono deposito postale a Kharkiv

Kharkiv (Ucraina), 22 ottobre 2023 – Il missile russo si è abbattuto su un deposito postale nella regione di Kharkiv ed ha provocato almeno 6 morti e 14 feriti. Lo riferisce Rbc Ucraina online, precisando che si tratta del il terminal Novaya Poshta, che è stato distrutto dall'esplosione. Secondo fonti locali, le vittime hanno un'età compresa tra i 19 ei 42 anni. Dei feriti, sette sono in condizioni moderate e altri sette sono gravi.

"Un missile russo ha colpito un terminal postale” nella regione di Kharkiv, “un normale luogo civile” dove “purtroppo ci sono delle vittime”, ha confermato su Twitter/X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky facendo le condoglianze “a tutti i loro cari” e senza precisare il numero di morti. Il presidente ucraino ha ribadito che “la pressione sullo Stato terrorista deve essere aumentata” e che “ogni giorno dobbiamo rispondere al terrore russo con i nostri risultati in prima linea”. “Il terrore e gli omicidi non porteranno la Russia da nessuna parte. I terroristi finiranno per affrontare la giustizia per tutto ciò che hanno fatto” ha concluso.

