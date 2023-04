Ucraina news live, Mosca si prepara alla controffensiva di Kiev: 800 chilometri di linea difensiva

Roma, 27 aprile 2023 - L'Ucraina si sta preparando alla controffensiva di primavera. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ne ha parlato con Timothy Barrow, consigliere per la sicurezza nazionale britannico e oltre a chie,dere un ulteriore rafforzamento per la difesa, ha invitato la Gran Bretagna a guidare la "coalizione degli aerei da guerra" degli alleati che vorrebbero fornire a Kiev i caccia da combattimento. Mosca intanto si prepara al contrattacco ucraino: l'esercito russo ha quasi terminato una linea difensiva di oltre 800 chilometri, rafforzata e triplicata in alcuni punti, e grazie ai coscritti mobilitati ha inviato un gran numero di soldati per tenerla. Intanto, un particolare angosciante viene riferito dai servizi di sicurezza di Kiev: gli occupanti userebbero metodi brutali durante gli interrogatori, arrivando a tagliare la gola agli ucraini dopo aver ottenuto informazioni.

Postazione ucraina

A Zaporizhzhia, secondo il ministero della Difesa britannico, le forze di occupazione hanno allestito posizioni di combattimento sui tetti di alcuni edifici che ospitano i reattori della centrale nucleare. La Russia controlla la centrale dal marzo 2022: "È probabile che Mosca abbia costruito queste posizioni perché è sempre più preoccupata dalle prospettive di una grande offensiva ucraina", hanno spiegato gli esperti di Londra, sottolineando i rischi per i sistemi di sicurezza della centrale. Mosca inoltre avrebbe bloccato il funzionamento del corridoio del grano, è l’accusa Kiev dopo aver ricevuto un rapporto dalle forze navali ucraine, scrive Ukrainska Pravda. Sempre nell'ottica di mantenere le posizioni conquistate nell'offensiva, i russi avrebbero avviato una campagna di spopolamento della zone occupate, che vengono ripopolate da cittadini russi. Continua la visita a Roma del primo ministro dell'Ucraina, Denys Smyhal che oggi ha avuto un incontro privato con Papa Francesco durato 30 minuti.

Live