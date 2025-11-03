Ucraina. La Russia avanza. Sotto assedio due roccaforti a Est. Intanto Berlino invia i Patriot a Kiev

Roma, 3 novembre 2025 – Per l’Ucraina è il momento più delicato negli ultimi mesi, quello che potrebbe accelerare l’epilogo del conflitto come Kiev non lo avrebbe mai voluto. Le città di Prokovks e Kupyansk sono oggetto di un combattimento serrato e di un assedio da parte delle truppe del Cremlino e, se dovessero cadere, questo potrebbe avere ripercussioni importanti sulla guerra.

Un soldato ucraino si addestra con un drone

SCONTRO DIRETTO

Gli occhi di tutti gli osservatori sono puntati su due località: Pokrovsk e Kupyansk. Si tratta di luoghi altamente strategici. La prima si trova nella regione di Donetsk ed è l’ultimo grande nodo ferroviario e stradale del Donbass occidentale. Controlla le vie di rifornimento che collegano Kramatorsk, Sloviansk, Dnipro e Zaporizhzhia. Se cadesse, le forze ucraine dovrebbero arretrare verso una nuova linea difensiva più a ovest, riducendo la profondità strategica nel Donbass. La seconda si trova nell’oblast di Kharkiv ed è un nodo ferroviario cruciale per rifornimenti artiglieria e mezzi corazzati. Da giorni, oltre alla guerra sul campo, bisogna fare i conti con le versioni di Mosca e Kiev, che raccontano due realtà totalmente opposte. A Pokrovsk, le forze ucraine hanno fatto sapere di essere impegnate in un respingimento delle armate nemiche, che stanno cercando di infiltrarsi nelle aree residenziali e tagliare le rotte di rifornimento. Una notizia, questa, smentita da Mosca, secondo la quale l’avanzata procederebbe senza problemi. Situazione analoga a Kupyansk, dove gli ucraini avrebbero cercato, invano, di rompere un assedio che dura da una settimana.

UE AL LAVORO

Bruxelles, intanto, sta lavorando al fianco di Kiev a una proposta in 12 punti che riparta dall’idea di un congelamento del conflitto lungo la linea attuale e respingendo l’ira della Russia, che vorrebbe la cessione dei territori in cambio di un accordo di pace. Dalla Ue è arrivata una dichiarazione congiunta in cui si dicono “consapevoli che l’Ucraina debba trovarsi nella posizione più forte possibile, prima, durante e dopo qualsiasi cessate il fuoco”. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato che sono arrivati nel Paese invaso i primi Patriot inviati dalla Germania e ha ringraziato gli alleati e ricordato come tanti Paesi, dentro e fuori il club di Bruxelles, stiano già aiutando l’Ucraina con contributi al Fondo di sostegno energetico.

MOSCA IN AGGUATO

La Russia gioca la sua partita e in questo momento sa di avere un grosso vantaggio sul campo di battaglia. Lo stallo nei negoziati, destinato a diventare cronico, e la reticenza da parte degli Usa a inviare i missili Tomahawk, che permetterebbero di colpire il territorio russo in profondità, hanno dato un nuovo impulso alla campagna di Mosca sul confine. E adesso la Russia si prende tutto il tempo per renderla il più efficace possibile. “Non vi è alcuna urgenza di un incontro fra Trump e Putin – ha spiegato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov –. In questo momento, ha aggiunto, ciò che serve è un lavoro molto meticoloso sui dettagli della questione degli insediamenti”. Intanto, però, la Piazza Rossa mostra i muscoli. Dopo le esercitazioni nucleari di due settimane fa, ieri è stato varato il sottomarino nucleare ‘Khabarovsk’, che adesso sarà sottoposto a una serie di test in mare. Il sottomarino è stato progettato per poter trasportare il drone e il siluro a guida autonoma Poseidon.