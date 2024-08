06:14

Medvedev: Ucraina sarà distrutta come Sodoma e Gomorra

Il tentativo delle autorità ucraine di vietare completamente la Chiesa ortodossa del patriarcato di Mosca "è una storia disgustosa", "il regime ucraino ha deciso di superare l'ateismo del periodo sovietico, ma l'Urss non aveva proibito le religioni e le fedi individuali: il bando della Chiesa ortodossa non sarà invano per l'Ucraina, il paese verrà distrutto come Sodoma e Gomorra". Lo scrive su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev.