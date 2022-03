"Farà una strage e prenderà Kiev. Ma Putin non potrà tenere l’Ucraina"

Roma, 12 marzo 2022 - Morire per Kiev, la città martire, il luogo simbolo della resistenza del presidente Volodymyr Zelensky, asserragliato nella Fort Alamo ucraina in diretta tv. L’orgoglio del suo popolo che lo segue nell’estrema difesa stupisce e commuove il mondo. Come finirà? Lo chiediamo all’ammiraglio Giampaolo Di Paola, già presidente del Comitato militare europeo e ministro della difesa. Se i russi entrano nella città ora accerchiata che succede? "Sarà una Stalingrado ucraina, alla fine si combatterà strada per strada, casa per casa". Occuparla sarà dura. "I russi vogliono arrivare ai palazzi del governo, sono determinati. Useranno i mezzi corazzati per distruggere tutto ciò che potranno poi toccherà alla fanteria il lavoro sporco, cioè affrontare gli scontri sul terreno. Gli ucraini però sono altrettanto decisi a non cedere. Se ci sarà una battaglia sarà devastante". Quanto conta l’orgoglio di questo popolo? "Tanto. Gli ucraini sono dotati di una forte identità e sono disposti a difendere fino in fondo il Paese da una aggressione brutale fatta da chi li considerava in qualche modo fratelli". È ipotizzabile una strage di civili? "Purtroppo sì. I civili sono destinati a pagare un prezzo molto alto, perchè i russi, come ho detto, useranno l’artiglieria semovente per proteggere la fanteria, spareranno su case ed edifici. C’è solo da sperare che siano disponibili molti rifugi". Possibilità di fermare l’esercito di Putin a Kiev? "Non lo so, è una previsione difficile. È ipotizzabile che alla fine, nonostante una resistenza molto forte, prevalga la potenza di fuoco di Mosca". Gli ucraini annunciano una di fesa oltranza. "Da un certo punto di vista sono avvantaggiati potendo aggredire i mezzi corazzati con armi controcarro, difendendosi casa per casa come avviene nelle battaglie urbane. Ma i russi hanno ammassato una grande massa di uomini e mezzi per entrare a ogni costo". Zelensky, ...