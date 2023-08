L’Ucraina verso la giornata dell’indipendenza dall’Urss, Zelensky: “Oggi innalziamo una bandiera speciale”

Roma, 23 agosto 2023 – L'Ucraina è pronta a celebrare la giornata dell'indipendenza dall'Urss. Domani sarà un giorno speciale per il popolo ucraino, da diciotto mesi sconvolto dalla guerra intrapresa dalla Russia il 24 febbraio 2022. I preparativi per la festa dell'indipendenza sono già iniziati. Oggi il presidente Volodymyr Zelensky ha diffuso su Telegram un lungo video: al centro del filmato la bandiera dell'Ucraina. Non una bandiera qualsiasi, ma un vessillo speciale, firmato dai protagonisti del conflitto in atto con Mosca. "Oggi è un giorno speciale per la bandiera nazionale dell'Ucraina - ha scritto Zelensky nel post -. Oggi, nel cuore dell'Ucraina, innalziamo una bandiera speciale. Su di lei ci sono parole e firme speciali. Sono state lasciate da persone speciali. Sono i nostri guerrieri, i nostri difensori, i nostri eroi che combattono per la libertà degli ucraini, per l'indipendenza, per l'Ucraina, per i nostri colori e per questa bandiera".

Una donna vestita con i colori dell'Ucraina suona il violino mentre cammina in una strada di Kiev fra i mezzi militari russi sequestrati

Zelensky ha annunciato che l'immensa bandiera dell'Ucraina al centro delle celebrazioni di oggi sarà custodita al Museo nazionale della guerra per l'indipendenza dell'Ucraina: "E verrà il momento in cui tutta l'Ucraina libera e pacifica potrà vedere questa bandiera speciale - ha detto ancora il leader ucraino. Tutta l'Ucraina. Felice Giornata nazionale della bandiera ucraina! Gloria all'Ucraina!".

Il Papa ricorda la guerra in Ucraina: "Tanti bimbi spariti"

Anche Papa Francesco ha ricordato oggi l'Ucraina nel corso di un'udienza in Vaticano: "Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle ucraini, soffrono tanto. La guerra è crudele, tanti bambini spariti, tanta gente morta. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina. Oggi è una data significativa per il loro Paese".

"Rivolgo ora un pensiero ai giovani, ai malati, agli anziani e agli sposi novelli - ha detto ancora il Pontefice -. L'esempio dell'apostolo San Bartolomeo, la cui festa celebreremo domani, vi aiuti ad essere sinceri testimoni di Gesù e a sopportare con fede le sofferenze, pensando a quelle patite dagli apostoli del Vangelo. All'intercessione di San Bartolomeo affidiamo anche la cara Ucraina, così duramente provata dalla guerra".