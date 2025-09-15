Ucraina, Zelensky: “Incendiare raffinerie russe e depositi di petrolio è la sanzione più efficace”

Roma, 15 settembre 2025 – "Le sanzioni più efficaci – quelle che funzionano più rapidamente - sono gli incendi alle raffinerie di petrolio russe, ai suoi terminal, ai suoi depositi di petrolio". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spiega così su X la strategia adottata da Kiev in questa fase della guerra, mentre resta alta la tensione al confine con Polonia e Romania dopo che droni di Mosca sono entrati nello spazio aereo dei due Stati europei. Oggi, dopo essere stato convocato dal ministero degli Esteri rumeno, l'ambasciatore russo Vladimir Lipaïev ha sostenuto che lo sconfinamento è "una provocazione" da parte dell'Ucraina, definendo "infondata" la protesta del governo di Bucarest che accusava Mosca. "Tutti i fatti portano a credere che si sia trattato effettivamente di una provocazione deliberata del regime di Kiev", ha ribadito in un comunicato.

In un’intervista al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, ha dichiarato che la questione dell'introduzione di una no-fly zone sopra l'Ucraina dovrebbe essere presa in considerazione. Ma il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev avverte che "la creazione di una zona d'interdizione al volo e la possibilità per i Paesi Nato di abbattere i nostri droni significherà solo una cosa: la guerra della Nato contro la Russia".

Le news in diretta