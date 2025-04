Ucraina, Finlandia verso il ritiro dal trattato sulle mine antiuomo. La Polonia guida la missione di polizia aerea Nato nel Mar Baltico

Roma, 1 aprile 2025 – Mentre proseguono i contatti tra Russia e Stati Uniti sul cessate il fuoco in Ucraina e appare chiaro, come sottolinea il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che i temi in agenda "sono molto difficili e richiedono molto sforzo aggiuntivo", si accende la tensione in Europa e aumentano gli sforzi bellici dei paesi Nato. Al via oggi la missione di Air policing che prevede il pattugliamento dello spazio aereo di Lituania, Estonia e Lituania. La missione di polizia aerea della Nato nel Mar Baltico sarà guidata dalla Polonia. il ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha annunciato che gli aerei del Regno Unito e, per la prima volta, della Svezia opereranno dalla base aerea di Malbork, nel nord. E oggi il primo ministro Petteri Orpo ha annunciato oggi che la Finlandia lascerà la convenzione internazionale che mette al bando le mine antiuomo, affermando la necessità di rafforzarsi di fronte alla minaccia russa. La decisione arriva a due settimane di distanza da un progetto simile messo sul tavolo da Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia.

Intanto per l'Ucraina quella passata è stata la prima notte, dal dicembre dello scorso anno, senza la minaccia di droni lanciati dal territorio russo.

Petteri Orpo annuncia che la Finlandia si ritirerà dal trattato sulle mine antiuomo