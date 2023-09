Guerra Ucraina, news di oggi. Usa verso invio di missili a lungo raggio Atacms a Kiev

3:20

Usa verso l’invio di missili a lungo raggio

li Stati Uniti invieranno probabilmente all'Ucraina per la prima volta i missili a lungo raggio Atacms. Lo riporta Abc. Secondo alcune fonti i missili potrebbero essere inseriti nel prossimo pacchetto di aiuti anche se una decisione definitiva non è ancora stata presa. Un funzionario avrebbe fatto sapere che i missili sono "sul tavolo" ma che comunque potrebbero passare dei mesi prima che l'Ucraina li riceva. Con una gittata fino a 190 miglia, a seconda della versione, il dispiegamento dell'Atacms potrebbe consentire all'Ucraina di raggiungere obiettivi quasi quattro volte più lontani rispetto ai razzi attualmente forniti per i suoi sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità fabbricati negli Stati Uniti e per il razzo a lancio multiplo M270.