Ucraina, documento top secret di Kiev: più di 50 componenti europei nei droni iraniani usati dalla Russia

Un vasto incendio è scoppiato la notte scorsa vicino all'aeroporto militare russo Chkalovsky, nella città di Shchelkovo, ad una trentina di chilometri a nord-est di Mosca: lo riportano i media ucraini, che citano canali Telegram russi. Non si conoscono le cause dell'incendio, ma Ukrinform riporta che residenti locali hanno udito esplosioni seguite da una grande colonna di fuoco. Rbc- Ucraina, da parte sua, ricorda che di recente sabotatori non identificati hanno fatto esplodere e danneggiato gravemente due aerei e un elicottero nella base di Chkalovsky. Al momento non ci sono informazioni su eventuali vittime o danni.

I droni kamikaze iraniani utilizzati dalla Russia nella guerra in Ucraina contengono più di 50 componenti europei: è quanto emerge da un documento top secret inviato da Kiev ai governi del G7 in agosto, in cui il governo ucraino lancia un appello affinché vengano distrutti con missili a lungo raggio siti di produzione in Russia, Iran e Siria. Il documento di 47 pagine, ottenuto dal Guardian, afferma che tra maggio e luglio la Russia ha lanciato più di 600 raid aerei sulle città ucraine utilizzando droni contenenti tecnologia occidentale.

9:30

