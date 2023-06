Ucraina news, attacco russo su Odessa: 3 morti e trenta feriti. Avanza la controffensiva di Kiev

Kiev, 10 giugno 2023 – Attacco russo con droni su Odessa e Mykolaiv nella notte: 3 morti e quasi una trentina di feriti. La guerra in Ucraina registra ancora vittime tra la popolazione, mentre l'Onu denuncia un enorme peggioramento della crisi umanitaria nel Paese dopo la rottura della diga di Kakhovka. Mosca accusa Kiev di aver bombardato alloggi per gli sfollati scappati dalle zone allagate nella regione di Kherson e di aver ucciso una donna.

Prosegue intanto la controffensiva ucraina: le forze di Kiev hanno "probabilmente fatto buoni progressi" e "sono penetrate nella prima linea di difesa russa", afferma il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence sull'andamento del conflitto. "Nelle ultime 48 ore si sono svolte importanti operazioni ucraine in diversi settori dell'Ucraina orientale e meridionale – si legge nel rapporto pubblicato su Twitter –. In alcune aree, le forze ucraine hanno probabilmente compiuto buoni progressi e sono penetrate nella prima linea delle difese russe. In altre, i progressi ucraini sono stati più lenti”.

Missili e droni russi sulla regione di Poltava (dal profilo Twitter della Difesa ucraina / Ansa)

