Ucraina, Giornata dell’Indipendenza amara. L’incontro Zelensky-Putin si allontana

Kiev, 23 agosto 2025 - L’Ucraina festeggia la Giornata dell’Indipendenza, la terza con un Paese che l’ha invasa, occupandone parte del suolo nazionale, e ne approfitta per ripetere che non ha intenzione di cedere territori al nemico. L’orizzonte temporale è quello delle due settimane date da Donald Trump, ma a Kiev come a Bruxelles temono che il faccia a faccia fra il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, e il presidente russo, Vladimir Putin, non ci sarà mai. In compenso, però nella partita potrebbe entrare anche Pechino, disposta, secondo la stampa tedesca, a inviare truppe di peacekeeping sotto l’ombrello dell’Onu.

L’avvertimento di Zelensky. Il numero uno di Kiev ha approfittato della solennità della ricorrenza per ripetere, per l’ennesima volta, che l’Ucraina non è intenzionata a cedere terre ai russi. "Non cederemo la nostra terra agli occupanti – ha dichiarato durante il discorso in occasione della festa nazionale -. Questa bandiera è l'obiettivo e il sogno di molti dei nostri cittadini nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina. E loro custodiscono questa bandiera al sicuro”.

Alle celebrazioni ha partecipato anche Keith Kellogg, inviato speciale del presidente Trump per l’Ucraina. Dal tycoon, però, non è arrivata nessuna dichiarazione per la Giornata dell’Indipendenza e nemmeno aggiornamenti su come stiano andando i lavori per fare cessare il conflitto. Un particolare che non ha scoraggiato Zelensky. «Ora – ha scritto su X - c'è una reale possibilità di porre fine a questa guerra e l'Ucraina è pronta ad adottare misure costruttive che possano avvicinare la pace vera. Tuttavia, la Russia non mostra alcuna intenzione di pace da parte sua e continua a bombardare le nostre città». Il premier si è anche soffermato sulle garanzie di sicurezza per Kiev, punto centrale per fare partire il negoziato.

“I team di Ucraina, Stati Uniti e partner europei stanno lavorando alla loro architettura: tutti gli sviluppi saranno pronti nei prossimi giorni”. La guerra continua. Il conflitto, però, non si ferma. Mosca ha rivendicato la conquista di altri due villaggi nel Donetsk, una regione chiave per le mire espansionistiche di Vladimir Putin. Secondo media di Kiev, la regione di Zaporizhzhia, dove si trova anche la centrale nucleare, è stata colpita dai russi per oltre 400 volte in un giorno solo.

Gli allarmi per attacchi aerei nella capitale Kiev ormai hanno cadenza quasi quotidiana. L’UE ieri ha issato la bandiera ucraina davanti alla sede della Commissione e due giorni fa ha inviato a Kiev, 4,05 miliardi di euro di cui 1 miliardo di euro nell'ambito dei prestiti Era, finanziati da beni russi congelati, e 3,05 miliardi di euro nell'ambito del Fondo per la Ripresa e l'Integrazione dell'Ucraina. L’aiuto complessivo di Bruxelles ha raggiunto la cifra di 170 miliardi di euro. Tanta generosità, però, non può fare finire il conflitto se non entrano in gioco le grandi potenze e potrebbe essere la volta di Pechino. La Cina, che ha sempre tenuto un atteggiamento di grande prudenza, ha fatto trapelare la notizia che potrebbe inviare truppe di peacekeeping in Ucraina su mandato dell'Onu. Lo hanno riportato la testata tedesca Welt am Sonntag, specificando che l’indiscrezione arriva da fonti diplomatiche europee in contatto con l’entourage governativo cinese. Se confermato, potrebbe rappresentare la svolta nel conflitto e l’iniziativa del Dragone raccogliere altre adesioni.