“Francia e Gran Bretagna preparano un intervento a Odessa”. E Mosca minaccia lo scontro diretto

Roma, 9 aprile 2025 - Una notizia che, se confermata, sarebbe un’ulteriore escalation nel confronto tra Russia e Occidente (o almeno una parte di Occidente). Francia e Gran Bretagna stanno preparando un intervento a Odessa, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante un briefing come riporta Ria Novosti. Zakharova ha ricordato che il 3 e 4 aprile scorsi si è tenuta a Kiev una riunione dei capi di Stato maggiore di Ucraina, Gran Bretagna e Francia. "In sostanza, la discussione verteva sui parametri di un futuro intervento franco-britannico nei porti ucraini del Mar Nero, in particolare a Odessa", sostiene Zakharova secondo la quale il fatto che non sia stata presa alcuna decisione in quell'occasione, abbia irritato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

"Ogni presenza" di truppe di Paesi Nato in Ucraina, "indipendentemente dalla bandiera, insegne e il mandato dichiarato, sarà considerato dalla Russia come una minaccia alla sua sicurezza e porterà il rischio di uno scontro diretto con l'intera Alleanza", aveva detto sempre Zakharova questa mattina. Il presidente ucraino "aspetta passi concreti dai suoi alleati europei perché inviino le loro truppe, il che significherebbe che questi Paesi si uniscono al conflitto".

Intanto via libera al terzo pagamento dell'Ue all'Ucraina nell'ambito dell'iniziativa di prestiti guidata dal G7, per un valore di 1 miliardo di euro. L’annuncio del commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis a margine del Consiglio di Associazione Ue-Ucraina: “Gli ucraini devono essere liberi di scegliere un futuro nel cuore dell'Europa. L'Ue continuerà a sostenere l'Ucraina".