Ucraina, fotoreporter francese ucciso in un bombardamento di droni russi nel Donbass

Roma, 3 ottobre 2025 – Un fotoreport francese, Antoni Lallican, è rimasto ucciso in un bombardamento condotto da alcuni droni russi nel Donbass. Lo riferisce il quotidiano Le Figaro, spiegando che il 38enne è morto nei pressi di Kostiantynivka mentre stava realizzando un reportage a circa quindici chilometri dalla linea del fronte. Da quanto si apprende, Lallican si trovava in auto con il collega ucraino George Ivanchenko, che è rimasto gravemente ferito. A nulla sono valsi l’equipaggiamento protettivo e il giubbotto antiproiettile con la scritta ‘Press’.

Lallican lavorava dal 2019 presso lo studio Hans Lucas, che collabora con numerosi media francesi (Le Monde, Le Figaro, La Croix, Mediapart e Liberation) e internazionali. Aveva realizzato numerosi reportage da Kiev a Bakhmut dallo scoppio della guerra contro la Russia e, lo scorso febbraio, aveva ricevuto il Premio Victor Hugo proprio per uno di questi servizi. Aveva anche viaggiato in Libano, Nagorno-Karabakh e nella Siria di Bashar al Assad.

“Il nostro connazionale, il fotogiornalista Antoni Lallican, accompagnava l'esercito ucraino sul fronte della resistenza", ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron, esprimendo le sue condoglianze “ai suoi cari e a tutti i colleghi che mettendo in pericolo la loro vita ci informano e offrono una testimonianza della realtà della guerra".

Reporter Senza Frontiere ha chiesto "un'indagine rapida sulle circostanze della morte di Lallican, in collaborazione con la procura francese". Secondo la federazione dei giornalisti europei, è il primo reporter ucciso da un drone in Ucraina. Dall'invasione russa nel 2022 il numero di quelli morti ha raggiunto quota 14.