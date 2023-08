Ucraina, Mig russo intercetta drone Usa sul Mar Nero

Mosca, 27 agosto 2023 - Resta altissima la tensione nel Mar Nero, luogo si scontro nella guerra in Ucraina.

Un jet militare russo Su-30 si è alzato in volo oggi per intercettare un drone da ricognizione americano che si avvicinava al confine russo, ha reso noto il Centro nazionale per il controllo della Difesa citato dall'agenzia Ria Novosti. L'equipaggio del jet ha identificato il drone come un MQ-9A 'Reaper' dell'aviazione americana che, una volta avvicinato dall'aereo di Mosca, “ha fatto una inversione a U allontanandosi dal confine della Federazione Russa”, ha aggiunto il Centro di controllo.

Un Mig russo

Mosca schiera una lanciamissili

La Russia ha schierato nel Mar Nero una nave lanciamissili equipaggiata con otto missili da crociera Kalibr, secondo quanto segnalato da canale Telegram della Marina militare ucraina citata anche da Ukrinform. Kiev ha segnalato la presenza di otto navi russe nel Mar nero e di una nel Mar di Azov.

La guerra per le piattaforme offshore

Negli ultimi tempi fra l’altro è in corso nel Mar Nero, nella regione nord-occidentale fra la Crimea e Odessa, una guerra fra Russia e Ucraina che coinvolge le piattaforme offshore per il pompaggio di gas e petrolio. Il ministero della Difesa britannico nel suo bollettino quotidiano elaborato dall’intelligence sulla guerra in Ucraina. Si tratta, ricorda il MoD di Londra, di impianti operati dalla compagnia Chernomorneftgaz, che fu confiscata dai russi agli ucraini dopo l'annessione della Crimea alla federazione russa nel 2014. Dall'invasione del febbraio 2022, Kiev ha bersagliato diverse piattaforme offshore di idrocarburi nel Mar Nero, ed entrambi i belligeranti ne hanno anche occupate varie con truppe. Solo la scorsa settimana, scrive l'intelligence britannica, un caccia russo ha sparato ad una piccola imbarcazione militare ucraina vicino a una piattaforma. Le piattaforme, si legge, rivestono un duplice ruolo economico e anche militare-strategico, al pari della piccola Isola dei Serpenti, perché possono essere utilizzati come basi militari, come punti di atterraggio per elicotteri e come basi di lancio per missili a lunga gittata.