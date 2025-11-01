Ucraina, forze speciali di Kiev distruggono l’oleodotto Ring: forniva carburante all’esercito russo. Allarme Aiea per le centrali nucleari

Roma, 1 novembre 2025 - Mentre la Russia ogni notte sommerge l'Ucraina con stormi di droni, 223 di tipo Shahed, Geran e varianti, Kiev risponde con azioni di guerriglia affidate all'intelligence. L'ultima impresa degli 007 militari ucraini è stato colpire e mettere fuori uso l'oleodotto Ring che fornisce all'esercito invasore il carburante per le operazioni militari, fa sapere Ukrinform citando fonti della direzione dello SBU.

Un militare della 72esima Brigata chiamata Black Zaporozhian si allena con un drone

Droni ucraini colpiscono l’oleodotto russo Ring

Nella notte del 31 ottobre le squadre speciali ucraine hanno attaccato con droni l'infrastruttura militare russa, che si trova nel distretto di Ramensky, nella regione di Mosca. I velivoli a guida autonoma di Kiev hanno evitato le misure anti-drone poste a difesa del Ring, distruggendo tutti e tre i condotti utilizzati per trasportare benzina, diesel e carburante per l'aviazione dalle raffinerie di petrolio di Ryazan, Nizhny Novgorod e Mosca, una fornitura fino a 3 milioni di tonnellate di carburante per l'aviazione, circa 2,8 milioni di tonnellate di gasolio e fino a 1,6 milioni di tonnellate di benzina.

Uccisi undici uomini delle forze speciali ucraine

Ma le forze speciali ucraine hanno subito anche una grave perdita: un intero commando è stato eliminato dalle forze russe. Undici uomini sono stati uccisi mentre si calavano da un elicottero nel tentativo di rompere l'assedio russo a Pokrovsk, nella regione orientale di Donetsk. Una strage avvenuta sotto gli occhi dello stesso capo del Gru, Kirilo Budanov, sul posto a dirigere le operazioni per liberare aree considerate strategiche con diversi elicotteri. Attorno a Pokrovsk i russi hanno ammassato circa 170.000 soldati, circondando diversi battaglioni ucraini in città.

Aiea: colpita sottostazione, rischio per centrali nucleari

Altri raid russi nella notte con missili balistici che hanno colpito Mykolaiv e la regione di Chernihiv. Ottobre per l'Ucraina è stato un mese difficile con Mosca che ha lanciato contro il Paese 270 missili, il 46% in più che a settembre, scrive l'Afp basandosi su dati forniti dall'Aeronautica ucraina. La Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ha lanciato un allarme tramite il suo direttore Rafael Mariano Grossi: i bombardamenti di Mosca hanno provocato danni a una sottostazione elettrica in Ucraina creando una situazione critica per la sicurezza nucleare del Paese. L'Aiea ha prontamente inviato una squadra in una delle sottostazioni colpite e i tecnici hanno confermato il danno alle apparecchiature, avvertendo che vi è stato un impatto negativo sull'affidabilità dell'alimentazione elettrica agli impianti nucleari ucraini, con conseguenti ripercussioni sulla sicurezza nucleare. Grossi: "Gli attacchi alla rete elettrica dell'Ucraina rappresentano un pericolo costante per la sicurezza nucleare di tutti gli impianti nucleari in Ucraina".