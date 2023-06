Ucraina, news in diretta. Mosca: alcune proposte di pace potrebbero funzionare

9:54

Kiev: “Successi tattici e controffensiva a sud”

L’Ucraina riporta “successi tattici“ mentre la controffensiva si spinge a sud. Lo afferma il viceministro della difesa ucraino Hanna Maliar, secondo il Guardian, precisando che le truppe sono state “impegnate in mosse attive“ per far avanzare la controffensiva nel sud del paese. “Praticamente in tutti i settori dove le nostre unità stanno attaccando nel sud, hanno registrato successi tattici. Stanno gradualmente andando avanti - ha detto -. Al momento, l’avanzamento è fino a 2 km in ciascuna direzione. Le forze ucraine intorno alla città devastata di Bakhmut, catturata dalla Russia il mese scorso, stavano cercando di respingere le forze russe fuori dalla periferia della città”.