Ucraina, missile russo distrugge museo di Kupyansk: vittime. Nuova minaccia nucleare da Medvedev

Roma, 25 aprile 2023 – Nuova minaccia nucleare dalla Russia. Ad avanzarla è – come spesso accade – l’ex presidente Dmitry Medvedev, attuale vice capo del Consiglio di Sicurezza che più volte ha paventato il rischio di conflitto mondiale. E che anche oggi ribadisce che tutti i Paesi devono “lavorare per assicurare che non si materializzi la minaccia di una Terza guerra mondiale”. Perché gli avversari di Mosca “non devono sottostimare” la possibilità di un uso di armi nucleari da parte della Russia, che “non esiterà” se fossero necessarie.

Sul fronte dei combattimenti, si registra un raid di Mosca su Kupyansk, nella regione di Kharkiv: colpito un museo, le autorità ucraina parlano di almeno un morto e dieci feriti. Ma si scava sotto le macerie dove ci sarebbero ancora persone intrappolate.

Kiev, attacco russo a Kupyansk (Ansa)

Le news in diretta