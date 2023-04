Ucraina, cosa ha detto Prigozhin: nessuna tregua, avanti fino alla vittoria

Roma, sabato 15 aprile 2023 – Wagner non vuole una tregua ma continuare la guerra. Anche se gli ucraini avessero successo nel medio termine, questo unirebbe e fortificherebbe la Russia, la cui vittoria è inevitabile. Altro che premere su Putin per interrompere l'operazione militare speciale, come avevano fatto credere alcuni quotidiani ucraini (da Ukrainska Pravda a Unian, poi rilanciati dalle agenzie internazionali) che ieri avevano estratto una parte del lungo messaggio (che si può leggere integralmente QUI) pubblicato ieri su Telegram e diffuso dal suo ufficio stampa e fatto credere che Prigozhin facesse pressioni per consolidare i guadagni ottenuti finora e per interrompere la guerra. In realtà, nulla di tutto questo.

La linea di Prigozhin è: solo lotta leale, nessun accordo. Evgheny Prigozhin ha ambizioni di potere e vede la guerra in Ucraina - anche e forse soprattutto in caso di esito parzialmente sfavorevole alla Russia - come un trampolino di lancio per la sua popolarità. "La Russia – dice nel suo messaggio il capo della milizia Wagner - non può accettare alcun accordo, solo una lotta leale. E se usciamo da questa battaglia malconci, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Le regioni fortificate della Russia rendono impossibile penetrare nelle sue profondità. E il popolo russo non è mai crollato e non crollerà mai. Pertanto solo combattimento leale! E prima inizia, meglio é. Gli ucraini sono pronti ad attaccare. Siamo pronti a respingere il colpo. Lo scenario migliore per guarire la Russia in modo che si unisca e diventi lo Stato più forte è l'offensiva delle forze armate ucraine, in cui non saranno possibili sussidi e negoziati. E o le forze armate ucraine saranno sconfitte in un combattimento leale, oppure la Russia si leccherà le ferite, rafforzerà i muscoli e dilanierà di nuovo i suoi rivali in un combattimento leale. Pertanto, credo che l'opzione degli accordi sia impossibile per il futuro della Russia".

Bakhmut tritacarne ucraino?

"Il ruolo strategico di Bakhmut - ammette Prigozhin - non è così grande. Bakhmut è seguito da Seversk, Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Druzhkovka e Chasov Yar: insediamenti che fanno parte del cosiddetto ‘anello del Donbass’ e formano un'area fortificata. Da un lato Bakhmut fa parte di questa area fortificata, dall'altro la stessa cattura di Bakhmut non garantirà una vittoria a breve termine sull'Ucraina, la strada per il Dnepr o addirittura la cattura del Donbass. Politicamente, Bakhmut è di scarso interesse per il regime di Kyiv, è più un fattore destabilizzante che un fattore di mantenimento delle sue posizioni. Ogni grido su Bakhmut, ogni soldato catturato, ogni ucciso ucciso ha colpito Zelensky e la leadership delle forze armate ucraine molto più duramente dei benefici che hanno trovato dal tenere i resti di questa città. Politicamente, Bakhmut è di scarso interesse per il regime di Kyiv, è più un fattore destabilizzante che un fattore di mantenimento delle sue posizioni. Ogni grido su Bakhmut, ogni soldato catturato, ogni ucciso ucciso ha colpito Zelensky e la leadership delle forze armate ucraine molto più duramente dei benefici che hanno trovato dal tenere i resti di questa città. Allo stesso tempo, la lunga battaglia per Bakhmut è estremamente vantaggiosa per le truppe russe, perché nel 2022 hanno già spremuto un pezzo grosso di territorio ucraino. Se l'operazione speciale rimane all'interno di questi confini, più o meno un paio di decine di chilometri, questo risolverà molti dei compiti del NWO. Bakhmut consente all'esercito russo di rafforzarsi, prendere linee di difesa vantaggiose, affrontare problemi interni, preparare i mobilitati e armati di tutto punto per affrontare un numero qualsiasi di aviatori di contrattacco. Bakhmut è estremamente vantaggioso per noi, maciniamo lì l'esercito ucraino e limitiamo le loro manovre". Una tesi simmetrica e opposta di quella in voga a Kiev, dove la strenue difesa di Bakhmut è vista utile per logorare le forze armate russe.

L'Occidente e il Deep State

"L'operazione militare - osserva Prigozhin - è condotta tatticamente dalle forze ucraina ma strategicamente è guidata dalla coalizione occidentale. Perché gli anglosassoni stanno trattenendo Zelensky, organizzando conflitti interni e rallentando l'offensiva? Solo per vincere il jackpot principale: il crollo della Russia, la sua suddivisione in molti ‘principati’. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di una guerra rapida. Hanno bisogno di una guerra che porti alla persuasione e alla vittoria del "deep state" (lo Stato Profondo). Il Deep State è una comunità di élite quasi statali che garantiscono indipendentemente dalla leadership politica dello stato e hanno stretti legami e una propria agenda. Queste élite lavorano per padroni diversi: alcuni per il governo esistenti, altri per coloro che sono in fuga da molto tempo, ma, grazie ai loro legami, dopo la fuga dell'anziano, rimangono al loro posto. Un tipico esempio di ‘stato profondo’ sono esuli come Khodorkovsky e Dvorkovich e così via. Il Deep State russo è attualmente in una grave crisi. Molti di coloro che ieri hanno sostenuto l'operazione straordinaria sono ora dubbiosi, o categoricamente contrari a quanto sta accadendo. I rappresentanti dello stato profondo vogliono tornare con urgenza alla loro vita normale, alle vecchie abitudini e al comfort. Il ‘Deep State’ è astuto e losco. Alle riunioni tacciono, esprimono i loro dubbi. E quando si prendono decisioni sulle procedure burocratiche, alcune azioni volte a vincere questa guerra vengono ostacolate".

La trappola della tregua

Secondo Prigozhin, la società russa preme per un accordo. "Per le autorità e per la società nel suo insieme - scrive - oggi è necessario mettere qualche punto fermo nel NWO (l'operazione militare speciale. NDR). L'opzione ideale è annunciare la fine del NWO, informare tutti che la Russia ha raggiunto i risultati che aveva programmato, e in un certo senso li abbiamo effettivamente raggiunti. Abbiamo messo a terra un numero enorme di combattenti delle forze armate ucraine e possiamo dire a noi stessi che i compiti sono stati completati. Teoricamente, la Russia ha già ricevuto questo punto grosso distruggendo gran parte della popolazione maschile attiva dell'Ucraina, intimidendone un'altra parte, che è fuggita in Europa. La Russia ha tagliato il Mar d'Azov e un grosso pezzo del Mar Nero, ha sequestrato un grosso pezzo di territorio ucraino e ha creato un corridoio terrestre verso la Crimea. Ora resta solo una cosa: prendere saldamente piede, artigliare quei territori che già esistono". Ma questa opzione non convince Prigozhin.

"Per la Russia c'è sempre il rischio che dopo l'inizio della controffensiva la situazione al fronte possa peggiorare. Preservare i confini esistenti il ​​24 febbraio 2023 è uno scambio che gli Stati Uniti possono offrire oggi alla leadership russa come posizione negoziale. Se il governo rifiuta, le forze armate ucraine passeranno all'offensiva. In questa situazione, potrebbero esserci varie opzioni per lo sviluppo degli eventi. Uno di questi è che le forze armate dell'Ucraina si imbatteranno nella difesa della Federazione Russa, subiranno gravi perdite, dopodiché inizierà una colossale controffensiva delle truppe russe ai confini della DPR, o al Dnepr, o addirittura alla Polonia. Ma, viste le dinamiche ei problemi di oggi, una tale controffensiva, per usare un eufemismo, non molto probabile. La seconda opzione è che l'esercito ucraino lancerà una controffensiva e da qualche parte sarà in grado di sfondare le difese. In questo casi le forze armate possono perdere morale e si possono aprire scenari come quelli visti ad inizio novecento con le guerre con la Finlandia, il Giappone. O con la catastrofica sconfitta del 1917".

"Questo può portare a cambiamenti globali nella società russa. La gente sta già cercando qualcuno da incolpare per il fatto che non siamo l'esercito più forte del mondo, e in questa situazione cercheranno ‘l'estremo’. E questi ‘estremi’ saranno, ovviamente, rappresentanti dello ‘stato profondo’. Cioè quelle persone che oggi, senza impegnarsi in un'operazione militare, sono il più lontano possibile dal teatro delle operazioni, cercando di non perdere il proprio capitale, di vivere una vita familiare, e questo è assolutamente inaccettabile per un popolo stanco della guerra e perdendo il gusto della vittoria. Il Deep State spingerà sul potere supremo per fare serie concessioni. Se questi processi avvengono abbastanza rapidamente, entro un anno o due, allora lo Stato Profondo, americanizzato e rivolto all'Occidente costringerà le autorità russe a fare concessioni e, con vari pretesti, restituire all'Ucraina quei territori che ora sono sotto nostro controllo, e che l'Occidente considera occupato". Ma Prigozhin sostiene che sarebbe un grave errore.

Tanto peggio, tanto meglio

E quindi alla fine si torno alla frase chiave del suo messaggio, già riportata prima ma che è utile ribadire come chiosa. "La Russia - sostiene il patron di Wagner - non può accettare alcun accordo, solo una lotta leale. E se usciamo da questa battaglia malconci, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Le regioni fortificate della Russia rendono impossibile penetrare nelle sue profondità. E il popolo russo non è mai crollato e non crollerà mai. Pertanto - Solo combattimento leale! E prima inizia, meglio e riassumo. Gli ucraini sono pronti ad attaccare. Siamo pronti a respingere il colpo. Lo scenario migliore per guarire la Russia in modo che si unisca e diventi lo Stato più forte è l'offensiva delle forze armate ucraine, in cui non saranno possibili negoziati. E o le forze armate ucraine saranno sconfitte in un combattimento leale, oppure la Russia si leccherà le ferite, rafforzerà i muscoli e strapperà di nuovo i suoi rivali in un combattimento leale. Pertanto, credo che l'opzione degli accordi sia impossibile per il futuro della Russia. Ci vediamo a Bakhmut".