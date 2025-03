Ucraina, nuovi colloqui Usa-Russia per il cessate il fuoco. Ancora attacchi su Kiev

La Cina e le truppe di pace: “Una mossa per ricucire con la Ue”

Witkoff: “Putin molto intelligente, non è cattivo”. L’intervista dell’inviato di Trump e la cautela del Cremlino

Esteri

Turchia, Imamoglu in carcere di massima sicurezza. File ai seggi per sceglierlo come avversario di Erdogan alle presidenziali