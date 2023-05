Ucraina, il capo degli 007 Kirill Budanov: “Uccideremo in tutto il mondo russi che hanno commesso crimini”

Roma, 7 maggio 2023 – “Chiunque abbia commesso crimini di guerra o contro l'umanità in Ucraina, compresi lo stupro e l'omicidio di civili e bambini, sarà trovato e distrutto in qualsiasi parte del mondo”: lo ha detto il capo dell'intelligence militare ucraina, Kirill Budanov, in un'intervista al canale televisivo americano Pbs. Budanov ha aggiunto che l'Ucraina “ha abbastanza forze e mezzi propri” per fare questo.

Il capo dell'intelligence ha rifiutato di confermare o smentire le informazioni sul possibile coinvolgimento dei servizi segreti ucraini negli attentati che hanno ferito o ucciso, negli ultimi mesi, diversi esponenti della propaganda nazionalista russa, tra cui ieri lo scrittore Zakhar Prilepin. Nell'intervista, rilanciata dall'agenzia Unian,

Budanov ha sottolineato che l'Ucraina combatterà contro gli invasori russi fino alla vittoria completa. "Tutto quello che commenterò è che abbiamo ucciso russi e uccideremo russi in qualsiasi parte del mondo fino alla completa vittoria dell'Ucraina”

Il capo deli 007 ucraini, Kirill Budanov (Ansa)

Intanto Prilepin è uscito dal coma indotto ed è stabile. Lo ha riferito Gleb Nikitin, il governatore della regione di Nizhny Novgorod. "Per quanto riguarda le condizioni di Zakhar, è stato svegliato dal coma indotto, è cosciente e, secondo i medici, è stabile e di buon umore", ha scritto sul suo canale Telegram, aggiungendo che "va tutto bene".