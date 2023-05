Bakhmut, gli ucraini avanzano. Ma non è (ancora) la controffensiva di primavera

L’avanzata russa a Bakhmut è sostanzialmente terminata, e gli ucraini hanno avviato alcune azioni di controffensiva locale. Non si tratta, è bene sottolinearlo della “vera” annunciata controffensiva di primavera, che il presidente Zelensky ha ribadito non essere ancora pronta, ma una dinamica locale, che si avvantaggia della stanchezza delle forze russe a Bakhmut, dopo le pesnti perdite umane e materiali subite. Facciamo il quadro secondo le informazioni di Tom Cooper, uno dei migliori analisti militari che stanno seguendo la guerra in Ucraina.

Un mezzo da combattimento ucraino vicino a Bakhmut (Ansa)

Le forze in campo

Attualmente a Bakhmut e nelle immediate vicinanze, ci sono tre zone di combattimento primarie:

- Strada 0506 a nord di Hromove; la ZSU ha un battaglione ciascuno del 92° Mech lì; i russi stanno assaltando con tre reggimenti del VDV;

- Il complesso della periferia occidentale di ciò che resta di Bakhmut, compresi l'ospedale pediatrico, l'ufficio postale n. 1 e il quartiere con le case private a nord (più quella che i russi chiamano "Cittadella", la collina più a ovest), e l'area a nord-est; la ZSU ha un battaglione ciascuna delle brigate 125° e 241° TD, più uno della brigata delle guardie presidenziali (il 93° Mech è stato nel frattempo ritirato); i russi attaccano principalmente con Wagner;

- Periferia sud-occidentale di Bakhmut, compresa la strada 0504, la collina sopra Klishchivka e il canale Siverskyi-Donets - Donbass; la ZSU ha elementi della 3a e 5a d'assalto, più l'80a aviotrasportata; i russi hanno qualcosa come un'intera divisione di VDV in totale, più ciò che resta di due brigate di fucilieri.

La controffensiva

Entrambi gli schieramenti puntano a colpire l'altro mentre cerca di far uscire le unità esaurite e di farne entrare di nuove. Il problema (per i russi) è stato che l'improvvisa riattivazione dell'artiglieria ucraina è stata una spiacevole sorpresa.

Quanto fosse brutto è diventato evidente quando il 3° Assalto è stato inviato a liberare la testa di ponte controllata dai russi a ovest del canale Siversky Donets - Donbass. Questa era tenuta dalla 72ª brigata di fucilieri motorizzati (VSRF). Gli ucraini hanno attaccato da due lati (circa da ovest a est e da sud a nord). Per prima cosa, hanno fatto saltare in aria uno o due BMP che trasportavano elementi di un battaglione russo appena arrivato e hanno gettato nel panico la fanteria che è fuggita. Il comandante della brigata russa si è precipitato in prima linea con il suo secondo battaglione, che però si è fatto prendere dal panico quando è stato colpito dall'artiglieria e dagli attacchi della fanteria - ed è fuggito oltre il Canale. Un settore del fronte russo largo 2.000 metri e profondo 500 metri crollò.

Quando ne sono venuti a conoscenza, i comandanti Wagner a Bakhmut hanno valutato che gli ucraini stavano per avanzare fino a Klishchivka. Ovviamente, non c'era altra scelta che interrompere gli assalti a Bakhmut occidentale e far affluire almeno uno dei gruppi d'assalto di Wagner - rinforzato da almeno un VDV - verso il Canale, con l'obiettivo di fermare l'avanzata ucraina e ristabilire la linea del fronte.

Ma quando le truppe sono in movimento, sono esposte allo scoperto. Inoltre, dopo aver assicurato le posizioni del 72° Fucileri a Motore, il 3° Assalto si è fermato e si è trincerato. Così, i gruppi d'assalto Wagner e VDV sono finiti dritti in un'imboscata. Risultato? Per citare una delle truppe ucraine coinvolte: "Wagner ha dimostrato di essere un maestro nella corsa".

Mentre alcune fonti ucraine parlano di 500 russi uccisi, il 3° Assalto ha raccolto almeno 64, forse 87 russi uccisi e 5 prigionieri, ha messo fuori uso o catturato uno o due BMP, diversi mortai e il principale deposito avanzato di munizioni del 72° Fucilieri motorizzati e ha raggiunto il Canale. Fine della controfffensiva. Che resta significativa ma locale e limitata. La vera offensiva, quando ci sarà, sarà ben altra cosa.